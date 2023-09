El motivo por el que aumentan los niveles de colesterol en las mujeres cuando tienen la menopausia

Luis Alberto Zamora, nuestro 'Nutriman' de confianza, nos ha contado todo sobre el colesterol, una sustancia que tienen los alimentos de origen animal y los humanos y que en su justa medida es necesaria porque a partir de ella generamos hormonas, damos fluidez a la membrana de las células... Por tanto, hay que perderle el miedo, al igual que a los aditivos alimentarios, de lo que también hablamos en 'Y ahora Sonsoles'.

Eso sí, hay que distinguir entre el colesterol bueno y el colesterol malo, estamos hablando en realidad de los transportadores de la sustancia hacia dentro y hacia fuera. En el caso del LDL, este es el que transporta el colesterol adentro del cuerpo, por lo que es el malo.

El HDL es el que lo saca y, por tanto, es el bueno, del que queremos tener más. Lo que ocurre con el colesterol malo es que se oxida y se queda en las paredes de las arterias, que finalmente se hacen más estrechas, por lo que no nos interesa tener del malo.

Para evitar que esto ocurra, es importante comer sano, algo que en ocasiones puede ser complicado y caro, pero 'Nutriman' nos ha dado los consejos para hacerlo y, además, ahorrar en la cesta de la compra.

La menopausia y el colesterol

Cuando la mujer comienza con la menopausia, suben los niveles de colesterol malo, y el motivo es que se retira la menstruación, que está asociada a hormonas que son protectores.

Por esa razón, aunque las mujeres coman un poco menos sano, no se ve en las cifras de colesterol. Sin embargo, una vez llega la menopausia, se pierden esas hormonas y si se sigue comiendo igual, suben los niveles.

A los hombres, por el contrario, les sube el nivel en cuanto comen mal.

Luis Alberto Zamora ha aprovechado también para derribar el mito de que si no quiero que me suba el colesterol, no como alimentos que lo contengan. Eso no es así, porque el colesterol de los alimentos no se absorbe tanto, sino que lo que hace que suban los niveles es la grasa saturada.

La cifra máxima que podemos tomar es de alrededor de 22 gramos al día.