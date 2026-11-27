Jimeno ha regresado una semana más al plató de Y ahora Sonsoles con su sección Y ahora Son... Coles. Esta vez ha querido preguntarles a los más pequeños a quién pondrían de presidente del gobierno.

La inocencia de los más pequeños nos ha sacado una sonrisa. Ellos eligirían a personajes de dibujos animados como La Sirenita, hasta a sus propios padres: "A los dos, porque no pueden vivir separados", confesaba una niña sobre el amor que se tienen sus padres.

"A mi abuelo, se ha cortado el pelo" señala un niño que "no lo reconocía con tanto pelo". Otros niños se eligirían a sí mismos, otros a algún compañero de clase, profesores o a la reina Letizia: "En el fondo es profesora", defiende uno.

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