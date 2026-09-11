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Miriam, vecina de Ceuta: "Vivimos en tensión, rezándole a todos los santos del cielo que lleguemos a casa lo antes posible"
La ciudad autónoma continúa luchando por volver a la normalidad, mientras la inseguridad y la violencia aumenta por momentos. Una situación ante la que el Gobierno parece no dar respuesta.
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Ceuta lleva más de un mes sumida en la desesperación. Los ceutíes piden ayuda ante una situación sin precedentes que ha llenado las calles de inseguridad, insalubridad y violencia.
El Gobierno parece no dar una respuesta efectiva al pueblo ceutí, mientras salen a la luz nuevos datos que evidencian que las autoridades estaban al tanto de la entrada masiva. Algo que, según algunos, podría haberse evitado.
Los vecinos temen salir de noche y se levantan con miedo a lo que haya pasado. "Vivimos en tensión, mirando para todos lados y con el spray en la mano", afirma Miriam, una vecina.
Según nos cuenta Miriam, los migrantes están a la defensiva. "Te dicen de todo, se cachondean... y te tienes que callar", señala, "esta no es nuestra normalidad".
Los incidentes en Ceuta crecen y los ciudadanos reclaman una solución. ¿Lograrán volver pronto a la normalidad?
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