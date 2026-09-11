Miriam, vecina de Ceuta: "Vivimos en tensión, rezándole a todos los santos del cielo que lleguemos a casa lo antes posible"

Ceuta lleva más de un mes sumida en la desesperación. Los ceutíes piden ayuda ante una situación sin precedentes que ha llenado las calles de inseguridad, insalubridad y violencia.

El Gobierno parece no dar una respuesta efectiva al pueblo ceutí, mientras salen a la luz nuevos datos que evidencian que las autoridades estaban al tanto de la entrada masiva. Algo que, según algunos, podría haberse evitado.

Los vecinos temen salir de noche y se levantan con miedo a lo que haya pasado. "Vivimos en tensión, mirando para todos lados y con el spray en la mano", afirma Miriam, una vecina.

Según nos cuenta Miriam, los migrantes están a la defensiva. "Te dicen de todo, se cachondean... y te tienes que callar", señala, "esta no es nuestra normalidad".

Los incidentes en Ceuta crecen y los ciudadanos reclaman una solución. ¿Lograrán volver pronto a la normalidad?

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