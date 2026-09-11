Karlos Arguiñano estrena cocina este lunes: así será su nuevo plató

Karlos Arguiñano regresa a Antena 3 este lunes, 14 de septiembre, con una nueva temporada de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, a partir de las 13:20 horas. El programa vuelve con plató renovado, nuevas recetas de temporada, más trucos y consejos prácticos, y junto a Joseba y Eva Arguiñano, tras cerrar el pasado curso como líder absoluto por cuarta temporada consecutiva.

Fiel a las señas de identidad que lo han convertido en una la propuesta gastronómica más reconocibles de la televisión, Karlos Arguiñano seguirá apostando por una cocina sencilla, accesible y pensada para el día a día. Los productos de temporada volverán a ser protagonistas de elaboraciones para todos los bolsillos, acompañadas de consejos para sacar el máximo partido a los alimentos y facilitar tanto la compra como el trabajo en la cocina.

Joseba Arguiñano seguirá acompañando a Karlos en los fogones. Los lunes poniendo su toque especial y actual a recetas de toda la vida, mientras que los miércoles se centrará en el mundo de las masas, mostrando cómo preparar en casa diferentes tipos de panes y elaboraciones dulces.

Además, los viernes Joseba Arguiñano se pondrá al frente de Cocina abierta con una entrega propia, una propuesta que combina cocina y conversación y que continuará contando cada semana con un invitado. Rostros conocidos y personas anónimas compartirán fogones con el cocinero y, además de preparar un plato, tendrán la oportunidad de contar sus historias en un ambiente cercano y distendido.

El espacio mantendrá abierto su buzón para todos aquellos espectadores que quieran proponer su participación y cocinar junto a Joseba Arguiñano, a través de buzondejoseba@bainet.es.

Por su parte, Eva Arguiñano continuará poniendo el toque dulce al programa los miércoles alternos, acercando a los espectadores la repostería casera con elaboraciones fáciles de preparar y trucos para conseguir los mejores resultados.

La cocina de los espectadores

La conexión con el público seguirá siendo otra de las señas de identidad del formato. Cocina abierta continuará acercándose a algunos de los rincones más especiales de los pueblos de España a través de la gran pantalla de su plató y dando protagonismo a las recetas y propuestas de sus seguidores.

A través de buzondekarlos@hogarmania.com, los espectadores podrán seguir enviando recetas familiares, sugerencias y peticiones para que Karlos Arguiñano las prepare en el programa, incorporando así a los fogones platos y tradiciones procedentes de hogares de toda España.

Cuatro temporadas consecutivas como líder

Cocina abierta de Karlos Arguiñano cerró el pasado curso como líder absoluto de su franja por cuarta temporada consecutiva, con un 16,7% de cuota y más de 800.000 espectadores de media. El programa logró, además, su mayor ventaja sobre su rival directo, con una distancia de +7,6 puntos.

Cada día, 1.260.000 espectadores únicos siguieron las recetas de Karlos Arguiñano, consolidando al espacio de Antena 3 como la propuesta de cocina líder de la televisión.

Producido por Atresmedia en colaboración con Bainet, Cocina abierta de Karlos Arguiñano también está disponible en atresplayer y fuera de España en Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

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