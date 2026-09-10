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La viuda de Antonio Ordóñez, sobre la polémica de los hermanos Rivera: "Él hubiera querido que los dos gestionaran la Goyesca"

Continúa la tensión entre los hermanos Cayetano y Fran Rivera tras la tradicional corrida Goyesca en la que Cayetano no formaba parte del cartel. Ahora, la viuda de su abuelo. Pilar Lezcano, se pronuncia sobre su desencuentro.

Hermanos Rivera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Fran Rivera y Cayetano Rivera vuelven a protagonizar una nueva riña familiar. Esta vez, parece que todo ha surgido a raíz de la tradicional corrida Goyesca organizada por Fran Rivera, en la que no contó con su hermano como parte del cartel de toreros.

Según desvelaba ayer Pilar Vidal, Cayetano le habría pedido a Fran Rivera meses antes participar en la corrida. Un evento en el que se despediría de los ruedos, pero al que finalmente no acudió, ni como torero ni como asistente.

Rivera

Según Gemma López, el desencuentro de los hermanos va más allá del tema taurino y de la despedida de Cayetano. El origen de su enfado estaría en la gestión de la Goyesca, que recae enteramente sobre Fran.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar en exclusiva con Pilar Lezcano, la viuda de Antonio Ordóñez, que desvela el último deseo del torero. "Él hubiera querido que los dos gestionaran la Goyesca", afirma.

Pilar Lezcano asegura que Antonio Ordóñez nunca tuvo predilección por ninguno de los hermanos. Sin embargo, explica que la gestión de la Goyesca recayó en Fran Rivera porque en ese momento, Cayetano no había empezado a torear.

La corrida y la gestión de la Goyesca abre un nuevo capítulo en la guerra de los hermanos Rivera. ¿Qué ha ocurrido realmente entre ellos? ¡Te lo contamos todo en el vídeo de arriba!

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