Jaime demuestra que domina la estrategia en La ruleta de la suerte y se lleva otros 750 euros

Jaime ha heredado el panel directamente de María Luisa cuando, tras caer en la casilla de 150€, ha pedido una consonante que no estaba. El concursante no se lo ha pensado y ha tirado de estrategia automáticamente, gastando el gajo de Todas las vocales para iluminar la pantalla que, hasta el momento, solo mostraba la D.

Acto seguido, la suerte lo ha acompañado cuando ha tirado la ruleta para caer, como su compañera, en los 150€. Jaime sí ha acertado con la letra elegida y ha duplicado el dinero. Los siguientes lanzamientos tampoco han sido precisamente malos, triplicando 75€ y consiguiendo el gajo de Empiezo yo.

Para entonces, ya tenía 570€ en su marcador. Ahora bien, consciente de que era el Panel con Pregunta, se ha dispuesto a resolverlo para ganar los 200€ extra y, de este modo, llevarse otros 750€ al bolsillo. ¡Vuelve a ver esta jugada dando play al vídeo de arriba!

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