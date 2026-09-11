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Mejores momentos | 11 de septiembre

¡Pillado por el RuleVar!: Joaquín falla y María Luisa aprovecha la oportunidad

Joaquín lo tenía todo a su favor cuando ha caído en la casilla Exprés; sin embargo, en los últimos momentos, un pequeño error le ha hecho perder todo lo que tenía.

La ruleta de la suerte

¡Pillado por el RuleVar!: Joaquín falla y María Luisa aprovecha la oportunidad

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Borja Tamayo
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Joaquín ha visto pasar por delante de sus ojos la remontada que necesitaba para plantar cara a Jaime en su carrera hacia la Gran Final. Y es que, con muchas consonantes todavía por delante, ha caído en la casilla Exprés para así tener la oportunidad de tener un marcador de lo más competitivo.

Todo iba viento en popa cuando iba lanzando letras en la carrera a contrarreloj. Sin embargo, al ir a resolver lo que parecía ya una lectura sencilla, todo se ha torcido. El RuleVar ha entrado en juego y no le han dado por válido el panel, dejando el turno a María Luisa que, con 500€ de tiradas anteriores en el marcador, se frotaba las manos.

La concursante ha leído con firmeza la pantalla y ha logrado hacerse con un panel que ya daba por perdido. ¿Te has perdido esta prueba? Dale play al vídeo de arriba para verla tantas veces como quieras.

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