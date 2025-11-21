Familia real
La decisión de la Casa Real para el almuerzo con el rey emérito: "Realmente no comerán juntos, cada uno estará en una mesa"
La Familia Real ha acudido al acto de entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía, una ceremonia marcada por la ausencia del rey emérito, que sí acudirá al almuerzo familiar.
Publicidad
La reina Sofía ha recibido el Toisón de Oro de manos del rey Felipe VI en un acto cargado de emoción en el Palacio Real, en plena polémica generada por las memorias de don Juan Carlos. La ceremonia, celebrada por el 50 aniversario de la monarquía, ha reunido a la Familia Real y a destacadas figuras políticas.
El evento ha estado marcado por la ausencia del rey emérito, ya que ya no participa en la actividad institucional. Sin embargo, la expectación es máxima, ya que sí que acudirá al almuerzo familiar en El Pardo, donde se reencontrará con la Familia Real.
"Estarán juntos, pero no revueltos", advierte Nacho Gay, "habrá varias mesas y cada una de ellas estará presidida por un miembro de la antigua Familia Real, por tanto, no comerán juntos".
Más Noticias
- Brutal agresión entre niñas que después lo suben a redes sociales: "Los padres han puesto y retirado la denuncia"
- La espía de las manicuristas asiáticas: el curioso método de Mónica para descubrir qué dicen de ella mientras le hacen las uñas
- Familia de la menor fallecida tras someterse a un tratamiento en una clínica dental: "Los padres están muertos"
El rey emérito aterrizará a las 12 de la mañana en España e irá directo a El Pardo. Sin embargo, se irá al terminar el acto. "Ese viaje exprés lleva su propio mensaje: voy, estoy justo y me vuelvo a ir", señala María Manjavacas. ¡Dale al play para enterarte de todo!
Publicidad