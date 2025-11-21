Antena 3 LogoAntena3
La decisión de la Casa Real para el almuerzo con el rey emérito: "Realmente no comerán juntos, cada uno estará en una mesa"

La Familia Real ha acudido al acto de entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía, una ceremonia marcada por la ausencia del rey emérito, que sí acudirá al almuerzo familiar.

La reina Sofía ha recibido el Toisón de Oro de manos del rey Felipe VI en un acto cargado de emoción en el Palacio Real, en plena polémica generada por las memorias de don Juan Carlos. La ceremonia, celebrada por el 50 aniversario de la monarquía, ha reunido a la Familia Real y a destacadas figuras políticas.

El evento ha estado marcado por la ausencia del rey emérito, ya que ya no participa en la actividad institucional. Sin embargo, la expectación es máxima, ya que sí que acudirá al almuerzo familiar en El Pardo, donde se reencontrará con la Familia Real.

"Estarán juntos, pero no revueltos", advierte Nacho Gay, "habrá varias mesas y cada una de ellas estará presidida por un miembro de la antigua Familia Real, por tanto, no comerán juntos".

El rey emérito aterrizará a las 12 de la mañana en España e irá directo a El Pardo. Sin embargo, se irá al terminar el acto. "Ese viaje exprés lleva su propio mensaje: voy, estoy justo y me vuelvo a ir", señala María Manjavacas. ¡Dale al play para enterarte de todo!

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha valorado en Espejo Público el fallo del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general. El más alto organismo judicial ha encontrado culpable a Álvaro García Ortiz por lo que Ribón considera que vulneró su derecho a la defensa.

La celebración de los 50 años de Monarquía Española ha acogido la entrega de la máxima condecoración a la reina Sofía. Carmen Duerto, experta en Casa Real, y el resto de colaboradores han analizado en profundidad todo lo relacionado con el solemne acto, que no ha contado con la presencia de Juan Carlos I.

El exfiscal Salvador Viada: "Mezclar el supuesto fraude de la pareja de Ayuso con el camino procesal del fiscal general no tiene sentido"

