Alejandra Rubio, interesada en comprar la casa de Mayra Gómez Kemp por 1.250.000 euros

Un año después de la muerte de la presentadora, sus herederas ponen a la venta su casa de Madrid, en la que vivía con su marido, Alberto Berco. En Y ahora Sonsoles desvelamos el nombre de la famosa que estaría interesada en comprarlo.

Mayra Gómez Kemp

Mayra Gómez Kemp fallecía el 13 de octubre de 2024, pocos días después de sufrir una caída en casa. Desde ese momento, su ático en el centro de Madrid pasó a manos de sus hijas.

El piso está valorado en 1.250.000 euros y estaba lleno de los recuerdos de Mayra con su marido Alberto Berco, con el que vivió hasta el final de sus días. Tras vaciar el piso, sus herederas han decidido ponerlo a la venta.

En Y ahora Sonsoles, los vecinos del piso han desvelado que ya ha habido varias visitas en el piso. Sin embargo, ha habido una que ha llamado especialmente la atención: la de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos.

"Estuvo aquí antes de ayer, vino sola", asegura la testigo. ¿Será Alejandra Rubio la próxima que viva en el piso de la presentadora Mayra Gómez Kemp?

