Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TRUCOS

Combatir el frío en casa sin arruinarse: consejos sencillos para mantener el calor sin gastar dinero

Llega el frío y, con él, las calefacciones se disparan. Sin embargo, Ordenatriz nos da algunos trucos para ahorrar dinero y combatir la ola de frío polar.

Ordenatriz

Publicidad

Una masa de aire ártica ha llegado a nuestro país, dejando 11 comunidades en alerta por nieve, lluvia y temperaturas bajo cero. Ante el frío polar, muchos sacan la calculadora para tantear a cuánto les saldrá la calefacción este mes, pero Ordenatriz nos trae algunos sencillos trucos para mantener el calor sin gastar dinero.

El papel albal puede ser un gran aliado contra el frío. Podemos ponerlo pegado a la pared, entre esta y el radiador, para ayudar a mantener el calor.

Para proteger las ventanas, se puede pegar papel de burbujas (con el lado de las burbujas hacia la ventana). Además, existe la opción de las cortinas térmicas, una gran opción para evitar que pase el frío.

La parte de abajo de la puerta también puede hacer que se cuele le frío, por lo que podemos taparla con una toalla. ¿Conoces algún truco más? ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ordenatriz

Combatir el frío en casa sin arruinarse: consejos sencillos para mantener el calor sin gastar dinero

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”: Malú quiere que esta talent exprima al máximo su potencial

Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez pide ayuda y apoyo hacia los veterinarios: “Es un problema de la sociedad”

La ruleta de la suerte noche
Avance | Esta noche a las 22.00 horas

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Tenemos primos muy distintos”

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas
¡Toma nota!

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas

Sablazo de aeropuertos y estaciones
Investigación

El 'sablazo' de la comida en aeropuertos y estaciones: "No me planteo ni ir a las máquinas expendedoras"

Investigamos el precio de las comidas en aeropuertos y estaciones, que llegan a cuadriplicar el de una cafetería normal.

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Yatra cuenta cómo se sintió en los Óscar
Mejores momentos | Asalto Final

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Sebastián Yatra se sincera sobre su experiencia cantando en los Óscar

El coach sube la moral a su equipo y les anima a no perder nunca los nervios antes de una actuación.

Sebastián Yatra

Conoce a los dieciséis artistas que lucharán en los Directos por ganar La Voz 2025

Ferrán talent de La Voz

Ferrán gana la última batalla del Asalto Final y consigue la última plaza en los Directos de La Voz

Javier

Una batalla llena de delicadeza: Javier y Cris llenan de elegancia el plató de La Voz

Publicidad