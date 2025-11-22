TRUCOS
Combatir el frío en casa sin arruinarse: consejos sencillos para mantener el calor sin gastar dinero
Llega el frío y, con él, las calefacciones se disparan. Sin embargo, Ordenatriz nos da algunos trucos para ahorrar dinero y combatir la ola de frío polar.
Una masa de aire ártica ha llegado a nuestro país, dejando 11 comunidades en alerta por nieve, lluvia y temperaturas bajo cero. Ante el frío polar, muchos sacan la calculadora para tantear a cuánto les saldrá la calefacción este mes, pero Ordenatriz nos trae algunos sencillos trucos para mantener el calor sin gastar dinero.
El papel albal puede ser un gran aliado contra el frío. Podemos ponerlo pegado a la pared, entre esta y el radiador, para ayudar a mantener el calor.
Para proteger las ventanas, se puede pegar papel de burbujas (con el lado de las burbujas hacia la ventana). Además, existe la opción de las cortinas térmicas, una gran opción para evitar que pase el frío.
La parte de abajo de la puerta también puede hacer que se cuele le frío, por lo que podemos taparla con una toalla. ¿Conoces algún truco más? ¡Dale al play para enterarte de todo!
