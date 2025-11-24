Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Salud

La pandemia puso a María al borde de la obesidad infantil: "No era consciente de que tenía un problema"

La pandemia hizo que María cayese en unos hábitos poco saludables, llegando a pesar 50 kilos con apenas 9 años. Hoy, nos visita junto a su madre para contarnos cómo logró luchar contra la obesidad infantil.

María

Publicidad

María tenía nueve años cuando llegó la pandemia, algo que a muchos les afectó a nivel físico. En el caso de María, la falta de actividad casi le hizo caer en un problema de obesidad infantil.

La joven siempre tuvo una constitución delgada, pero al salir del confinamiento, cogió peso y su cuerpo cambió. A los 9 años llegó a pesar 50 kilos, algo que sus padres al principio atribuyeron al crecimiento.

Durante el confinamiento, los hábitos de María cambiaron: dejó el deporte y se aficionó a la repostería. "Cada vez que me aburría me ponía a comer, solo comía", nos cuenta.

Al salir del confinamiento, sus padres se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Un endocrino les alertó de que, si seguía cogiendo peso, podría caer en un caso de diabetes y obesidad infantil, por lo que decidieron tomar medidas. A partir de ese momento, María aprendió a comer y comenzó a hacer deporte, cambiando por completo su rutina hasta conseguir controlar su peso y gustarse a sí misma.

María se ha enfrentado a muchos comentarios negativos por su cuerpo en el instituto, algo por lo que sufrió mucho. "Era la última que elegían en los equipos, cuesta creer que en la cabeza de un niño quepa decirle cosas a una compañera de clase como las que me decían a mí", señala. Por eso, hoy cuenta su historia para que otros tengan un espejo en el que mirarse y puedan ver que con esfuerzo y trabajo, los objetivos se consiguen. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Andrea Bronston

Andrea Bronston confiesa que puso voz a grandes estrellas de los 80: "A Marlène Mourreau no le parecía nada bien"

Malú y Pablo López

Llega la primera Semifinal de La Voz: tú decides quién continúa en la recta final del programa

Mayra Gómez Kemp

Alejandra Rubio, interesada en comprar la casa de Mayra Gómez Kemp por 1.250.000 euros

María
Salud

La pandemia puso a María al borde de la obesidad infantil: "No era consciente de que tenía un problema"

Maika
Nos lo cuenta

Maika, de triunfar en TikTok a ser despedida por grabarse bailando: "Lo hacía cuando había terminado mi jornada laboral"

Juan
EN PRIMERA PERSONA

Juan sobrevivió al intento de asesinato de su expareja y su hijastra: "Querían cobrar el seguro de vida"

Recibió 13 puñaladas que pretendían acabar con su vida, aunque no lo consiguieron. Pronto, Juan descubrió que detrás de aquel intento de asesinato estaban su expareja y su hijastra, que querían quedarse con el dinero de su seguro de vida.

Sanitarios agotados
Reivindicación

Sanitarios agotados por las guardias interminables: "Hemos normalizado trabajar 32 horas seguidas"

Muchos médicos denuncian las guardias que duran 24 horas o, incluso, más. Según cuentan, no solo afectan a los propios médicos, sino también a pacientes.

Hermanos Marcos

Los hermanos Marcos, de una familia humilde a convertirse en millonarios: "Nuestro objetivo es jubilar a nuestros padres"

Anestesista

"La sedación intravenosa es la más segura": el análisis de un anestesista sobre el caso de la menor fallecida tras un tratamiento dental

Precios Navidad

"En un mes doblará el precio": el reto de hacer la compra con los frescos disparados con la Navidad en el horizonte

Publicidad