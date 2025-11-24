La pandemia puso a María al borde de la obesidad infantil: "No era consciente de que tenía un problema"

María tenía nueve años cuando llegó la pandemia, algo que a muchos les afectó a nivel físico. En el caso de María, la falta de actividad casi le hizo caer en un problema de obesidad infantil.

La joven siempre tuvo una constitución delgada, pero al salir del confinamiento, cogió peso y su cuerpo cambió. A los 9 años llegó a pesar 50 kilos, algo que sus padres al principio atribuyeron al crecimiento.

Durante el confinamiento, los hábitos de María cambiaron: dejó el deporte y se aficionó a la repostería. "Cada vez que me aburría me ponía a comer, solo comía", nos cuenta.

Al salir del confinamiento, sus padres se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Un endocrino les alertó de que, si seguía cogiendo peso, podría caer en un caso de diabetes y obesidad infantil, por lo que decidieron tomar medidas. A partir de ese momento, María aprendió a comer y comenzó a hacer deporte, cambiando por completo su rutina hasta conseguir controlar su peso y gustarse a sí misma.

María se ha enfrentado a muchos comentarios negativos por su cuerpo en el instituto, algo por lo que sufrió mucho. "Era la última que elegían en los equipos, cuesta creer que en la cabeza de un niño quepa decirle cosas a una compañera de clase como las que me decían a mí", señala. Por eso, hoy cuenta su historia para que otros tengan un espejo en el que mirarse y puedan ver que con esfuerzo y trabajo, los objetivos se consiguen. ¡Dale al play para escuchar su historia!