Increíble
El mentalista Pablo Raijenstein hipnotiza a una persona del público en Y ahora Sonsoles
Desde muy pequeño le llamó la atención el mentalismo y, hoy, se ha convertido en uno de los mejores de nuestro país. En Y ahora Sonsoles nos demuestra en directo lo que sabe hacer.
Publicidad
Pablo Raijenstein es mentalista e hipnotista. Desde muy pequeño se interesó por la mente y la sugestión, aprendiendo a jugar con ellas a su favor.
Hoy, Pablo se ha convertido en uno de los hipnotistas más famosos de nuestro país, llegando a hacer que algunas personas se duerman en directo, sientan frío cuando hace calor o que hagan lo que él les pide.
En Y ahora Sonsoles, Pablo nos ha hecho una demostración de su talento, hipnotizando a una persona del público en directo. ¡Increíble, pero cierto! ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!
Publicidad