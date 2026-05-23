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Mejores momentos | Gala 6

El improvisado confesionario de Rosalía saca a la luz reproches, nuevos amores… ¡y hurtos!

María Parrado se ha metido en la piel de la cantante catalana en todos los sentidos y ha protagonizado un momento único en plató.

El confesionario de María Parrado

El improvisado confesionario de Rosalía saca a la luz reproches, nuevos amores… ¡y hurtos!

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Patri Bea
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María Parrado nos dejó a todos con la boca abierta en la sexta gala de Tu cara me suena al imitar a Rosalía con ‘La Perla’. De hecho, recibió todos los doces posibles de la noche y consiguió su segundo triunfo de la edición.

¡Menudo recital! María Parrado se luce con ‘La Perla’ de Rosalía

Después de terminar su actuación en la gala y de recibir la valoración del jurado, María Parrado recreó en plató el mítico confesionario de Rosalía que la cantante ha instaurado durante los conciertos de su nueva gira.

El primero en pasar por él fue Àngel Llàcer, que desveló que, una vez, robó en un supermercado, pero no de manera ‘intencionada’. El presidente quería comprar varias botellas de champán para una fiesta, pero, al pasar por caja, solo marcó una.

Cristina Castaño, Jesulín de Ubrique y Aníbal Gómez fueron otros de los rostros que pasaron por el mítico confesionario de Rosalía. ¡Revive este icónico momento del programa dándole al play al vídeo de arriba!

Jesulín de Ubrique lo da todo en el escenario de Tu cara me suena

Jesulín de Ubrique lo da todo en el escenario de Tu cara me suena al ritmo de ‘Torero’ de Chayanne

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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