El improvisado confesionario de Rosalía saca a la luz reproches, nuevos amores… ¡y hurtos!

María Parrado nos dejó a todos con la boca abierta en la sexta gala de Tu cara me suena al imitar a Rosalía con ‘La Perla’. De hecho, recibió todos los doces posibles de la noche y consiguió su segundo triunfo de la edición.

Después de terminar su actuación en la gala y de recibir la valoración del jurado, María Parrado recreó en plató el mítico confesionario de Rosalía que la cantante ha instaurado durante los conciertos de su nueva gira.

El primero en pasar por él fue Àngel Llàcer, que desveló que, una vez, robó en un supermercado, pero no de manera ‘intencionada’. El presidente quería comprar varias botellas de champán para una fiesta, pero, al pasar por caja, solo marcó una.

Cristina Castaño, Jesulín de Ubrique y Aníbal Gómez fueron otros de los rostros que pasaron por el mítico confesionario de Rosalía. ¡Revive este icónico momento del programa dándole al play al vídeo de arriba!