El debate cara a cara entre el Partido Popular y el PSOE ha generado multitud de reacciones. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un debate marcado por la tensión, en el que abordaron cuestiones de gran interés, como la crisis de la vivienda, el mercado laboral y la inmigración.

Durante el encuentro, Feijóo puso contra las cuerdas al presidente del Gobierno mediante preguntas directas, cifras y críticas a su gestión. Sánchez, por su parte, mantuvo una actitud más contenida y evitó entrar a debatir con su adversario. Por estas cuestiones, gran parte de los expertos consideran a Feijóo ganador del debate.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María José Fuenteálamo, periodista experta en comunicación no verbal, que ha analizado la estrategia de Pedro Sánchez en el debate. Según ella, las directrices que seguramente tenía el presidente eran las de dar la imagen de víctima.

"Vimos un Pedro Sánchez muy lánguido y triste, que pide perdón y que a momentos le da la razón a Feijóo", señala Fuenteálamo, "sus directrices eran de un perfil de absoluta víctima y cómodo del todo no estaba".

Pero la batalla electoral no termina aquí. El próximo jueves 26 de noviembre tendrá lugar un nuevo encuentro que reunirá a cuatro figuras destacadas de la política española: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal. ¡No te lo pierdas!