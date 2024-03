María Elena se contagió con la bacteria E.Coli por un tomate crudo y mal lavado: "Tenía sangre en las piernas"

Una nueva alerta de hepatitis A ha hecho saltar las alarmas. Es la segunda vez que las fresas marroquíes están en el punto de mira en el mismo mes, pues, al parecer, esta fruta estaría contaminada por aguas fecales.

Por suerte, las partidas no han llegado al mercado y la salud pública no se ha visto comprometida. Eso sí, no es la primera vez que algo así ocurre.

En 2022, Noruega denunciaba 72 casos de salmonelosis en un lote de pepinos cuyo origen era el campo español. También en 2011, la responsable de Salud de Hamburgo acusó a España de provocar un brote de E. Coli. En total, 3.800 personas se intoxicaron en toda Europa y 53 fallecieron. Finalmente se esclareció que esta bacteria no provenía de España.

En cuanto a los alimentos en los que encontramos estas bacterias, hay verduras que son más susceptibles y la probabilidad de encontrar Salmonella o Helicobacter en espinacas y lechugas es mayor.

El motivo es que se cultivan a ras de suelo y se comen mayormente crudas. También es más probable encontrar otras bacterias como E. Coli en berenjenas o tomates.

Estas bacterias pueden incluso causar la muerte. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María Elena Espeso, una atleta que se contagió en una competición y llegó incluso a tener diarreas con hemorragia.

Ella nos ha contado que, aunque normalmente llevan su propio alimento, un tomate del hotel o de algún otro lugar se escapó y resultó en un contagio de la bacteria E. Coli.

Los síntomas comenzaron cuando ya estaba corriendo la maratón y en el kilómetro 24 empezó a encontrarse mal y muy cansada. "Me sorprendió cuando, avanzando hacia la meta, ya había sangre en las piernas", ha dicho.

A María Elena la llevaron al hospital de Hamburgo y allí le hicieron analíticas y diagnosticaron que se había contagiado con esta bacteria.