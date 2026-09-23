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Mejores momentos | 23 de septiembre

Fernando roza el Bote en su última tirada y Raquel aprovecha la oportunidad

El Panel con Bote era la última esperanza de Fernando para jugar la Gran Final; sin embargo, la suerte no ha estado de su lado y Raquel ha sabido aprovechar la oportunidad.

Fernando roza el Bote en su última tirada y Raquel aprovecha la oportunidad

Fernando roza el Bote en su última tirada y Raquel aprovecha la oportunidad

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Borja Tamayo
Publicado:

El Panel con Bote pone sobre la mesa 1.000€ que van aumentando conforme los concursantes van desvelando consonantes. Si bien todo apuntaba a que la Gran Final iba a estar en manos de Raquel, Fernando sabía que esta era su última oportunidad para jugar dicha prueba.

Por eso, tenía un solo objetivo en mente: llegar a la casilla dorada. Poco a poco, ha ido acumulando dinero en su marcador, hasta el punto de llegar a los 500€. Conocedor de la respuesta correcta, el concursante no ha dudado y se ha dispuesto a lanzar una última vez, con la esperanza de llegar al Bote y colarse en la Gran Final.

No obstante, la suerte no le ha sonreído y ha perdido el turno. Raquel ha tomado el testigo y, desvelando algunas consonantes más para alcanzar los 250€ gracias a un Comodín salvador, ha resuelto el panel y ha pasado a la última prueba. ¡Enhorabuena!

Puedes ver este emocionante Panel con Bote completo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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