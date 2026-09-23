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Mejores momentos | 23 de septiembre

La emoción se apodera de Laura al apostarlo todo a un panel y llevarse más de 1.000 euros

Laura no ha querido esperar al Panel con Bote para sacar sus mejores cartas y, con una arriesgada apuesta, ha triunfado por todo lo alto.

La emoción se apodera de Laura al apostarlo todo a un panel y llevarse más de 1.000 euros

La emoción se apodera de Laura al apostarlo todo a un panel y llevarse más de 1.000 euros

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Borja Tamayo
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Generalmente, cuando un concursante tiene el gajo de Empiezo yo tiende a esperar hasta el Panel con Bote para utilizarlo. Sin embargo, Laura se ha lanzado a por todas cuando, justo en la prueba anterior, le robaba el turno a su compañero Fernando.

El propio Jorge Fernández se ha sorprendido de esta jugada. Ahora bien, la concursante no se guardaba nada cuando, además, ha empleado Todas las vocales. Un “all-in” en toda regla.

Poco a poco, ha ido desvelando letras y acumulando dinero en su marcador. Aunque ha sido al caer en la casilla Exprés cuando se le ha encendido la bombilla: “¡Lo veo!”. Así, con todavía varias consonantes pendientes de desvelar, ha iniciado la cuenta atrás para ir sumando dinero hasta llegar a los 1.075€. ¡Una estrategia impecablemente ejecutada!

Si te has perdido este gran panel, puedes verlo completo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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