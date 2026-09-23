Mejores momentos | 23 de septiembre
La emoción se apodera de Laura al apostarlo todo a un panel y llevarse más de 1.000 euros
Laura no ha querido esperar al Panel con Bote para sacar sus mejores cartas y, con una arriesgada apuesta, ha triunfado por todo lo alto.
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Generalmente, cuando un concursante tiene el gajo de Empiezo yo tiende a esperar hasta el Panel con Bote para utilizarlo. Sin embargo, Laura se ha lanzado a por todas cuando, justo en la prueba anterior, le robaba el turno a su compañero Fernando.
El propio Jorge Fernández se ha sorprendido de esta jugada. Ahora bien, la concursante no se guardaba nada cuando, además, ha empleado Todas las vocales. Un “all-in” en toda regla.
Poco a poco, ha ido desvelando letras y acumulando dinero en su marcador. Aunque ha sido al caer en la casilla Exprés cuando se le ha encendido la bombilla: “¡Lo veo!”. Así, con todavía varias consonantes pendientes de desvelar, ha iniciado la cuenta atrás para ir sumando dinero hasta llegar a los 1.075€. ¡Una estrategia impecablemente ejecutada!
Si te has perdido este gran panel, puedes verlo completo dando play al vídeo de arriba.
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