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Tamara Gorro se emociona hablando del bache de salud que le ha obligado a parar: "Tengo miedo"

La influencer regresa a Y ahora Sonsoles tras apartarse de la vida pública durante un tiempo por temas de salud. Hoy, nos cuenta cómo ha estado estos meses y en qué punto de su vida se encuentra.

Tamara Gorro

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Tamara Gorro vuelve a la vida pública tras alejarse de la televisión y las redes sociales durante varios meses. A principios de verano, la influencer hacía saltar las alarmas con un comunicado donde confesaba que necesitaba parar un tiempo, pero hoy vuelve a contarnos todo lo que ha ocurrido durante su ausencia.

Nuestra colaboradora retoma la vida que tenía poco a poco y confiesa que aún sigue "en proceso de recuperación" y que "psicológicamente no está bien". "Hay veces que la vida te para, es la primera vez que me pasa algo tan duro", señala Tamara Gorro.

La influencer ha preferido reservar el diagnóstico por el bien de su familia. "Tengo dos personas que proteger y no quiero que escuchen ciertas palabras", afirma. Tamara se emociona hablando de cómo su hija la ha visto en los peores momentos y confiesa que, aunque tiene miedo, debe protegerse a sí misma y a su familia.

Durante estos meses, Cayetano Rivera, su pareja, ha sido su mayor apoyo. El torero ha estado a su lado no solo durante el tiempo de ingreso, sino también en el proceso de recuperación.

Hoy, Tamara Gorro se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de todo lo que ha ocurrido durante estos meses. ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!

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