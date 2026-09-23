Raquel se lleva un panel de más de 1.000 euros a base de suerte y estrategia

Raquel ha sido la encargada de inaugurar el panel con la pista “Nunca es buen momento” y lo ha hecho cayendo en el Premio. Un gajo que albergaba un centro de planchado, pero que le era insuficiente en primera instancia para poder comprar vocales.

Después de caer dos veces en la casilla de 50€ y una en la de 150€, la fortuna ha sonreído a la concursante cuando ha atinado al Me lo quedo. Y es que su compañero Fernando tenía un buen arsenal de gajos acumulados que Raquel no quería desaprovechar.

Conocedora de la estrategia que hay que seguir en el programa, ha utilizado directamente este gajo para quedarse con todo lo acumulado por Fernando. Sin embargo, no se ha conformado y ha lanzado dos veces más para, finalmente, cerrar un espectacular panel de 1.025€. ¡Primera ola para ella!

¿No has visto este increíble panel? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.