Hasta el momento, parecía que la suerte estaba más del lado de Nacho que de cualquier otro concursante. Y es que tenía hasta 1.000€ más acumulados que Lucía en su marcador. Ahora bien, ella no pretendía dejar las cosas así y ha ido a por todas.

Después de caer en la casilla de los 75€, Lucía ha ido a parar a nada menos que la casilla de los 1.000€. Una cifra que ha multiplicado por cuatro al pedir la S para colocarse con más de 4.000€ de golpe. Sin embargo, todavía no conocía la respuesta correcta y no le ha quedado más remedio que seguir tirando.

Lanzamiento a lanzamiento, la tensión crecía. Era consciente de que un paso en falso podía llevarla a perderlo todo. De hecho, Nacho contaba con un Me lo quedo que habría aprovechado a lo grande. Afortunadamente, Lucía ha logrado resolver el panel cuando tenía 4.375€ en su marcador, llevándose una merecidísima ola.