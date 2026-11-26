Nacho era el encargado de estrenar el panel de “divinas palabras” con la pista “desgalichado”. De este modo, el concursante se disponía a conseguir tanto dinero como le fuera posible; sin embargo, la realidad ha sido bien diferente en sus primeros lanzamientos.

El gajo de Todas las vocales, utilizado en cuanto lo ha levantado, el Me lo quedo y la segunda parte del Gran Premio se sumaban al Comodín, Supercomodín y Doble letra que ya tenía. “¡No me caben!”, exclamaba cuando Jorge Fernández se acercaba para colocar bien su atril.

Así, Nacho tenía su mesa repleta de gajos, pero 0€ en el marcador. Una situación que no ha tardado en revertir, consiguiendo 575€ en tan solo dos tiradas. Por lo que, además de todo lo acumulado en el atril, el concursante ha cerrado el panel con una merecidísima ola.