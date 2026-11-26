El equipo de La ruleta de la suerte ha decidido tirar de ingenio para la Triple Prueba de Velocidad. Y es que, no bastante con escribir una breve frase que quepa en el panel, ha innovado para crear todo un festival del humor con chistes cortos.

“¿Qué hace un pez en el cine? Nada”, resolvía en primera instancia Nacho. “Os he avisado”, decía Jorge Fernández, consciente de que no eran los mejores chistes del mundo. Ahora bien, ¿acaso no hay un arte en crear humor absurdo en muy pocas palabras?

“¿Cuál es el ave más puntual? El gallo”, leía correctamente Antonio, sin mejorar el nivel. Aunque lo mejor llegaba en último lugar: “¿Qué insecto tiene los pies en la cabeza? El piojo”. Una última ronda que se llevaba de nuevo Nacho y que, esta vez, ha logrado convencer tanto al presentador como a Joaquín Padilla.