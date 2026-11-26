Celia y Belén se han convertido en las grandes protagonistas de La ruleta de la suerte gracias a su buena conexión durante el especial Parejas, porque sí. Las concursantes ya acumulaban 400 euros cuando una tirada las ha llevado hasta el gajo Exprés.

Las hermanas han decidido repartirse las tareas para aprovechar la oportunidad: Celia se ha encargado de decir las consonantes y Belén ha resuelto el panel una vez descubiertas todas las letras. Una estrategia que les ha permitido conseguir una ola de 900 euros y demostrar que juntas forman un gran equipo.