Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE
La estrategia perfecta de Celia y Belén en La ruleta de la suerte: así consiguen un panel de 900 euros
Las hermanas han demostrado su complicidad en el especial Parejas, porque sí, aprovechando el gajo Exprés para sumar una importante cantidad de dinero y conquistar al público.
Celia y Belén se han convertido en las grandes protagonistas de La ruleta de la suerte gracias a su buena conexión durante el especial Parejas, porque sí. Las concursantes ya acumulaban 400 euros cuando una tirada las ha llevado hasta el gajo Exprés.
Las hermanas han decidido repartirse las tareas para aprovechar la oportunidad: Celia se ha encargado de decir las consonantes y Belén ha resuelto el panel una vez descubiertas todas las letras. Una estrategia que les ha permitido conseguir una ola de 900 euros y demostrar que juntas forman un gran equipo.