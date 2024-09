Manu Tenorio rompe su silencio: todas las versiones de la supuesta 'inquiokupación' de su vivienda

Esta semana hemos conocido la noticia que ha puesto a Manu Tenorio en boca de todos. El cantante asegura que en su segunda vivienda de Sanlúcar de Barrameda está sufriendo de 'inquiokupación'. Según cuenta, su mujer Silvia Casas y él le alquilaron el piso a una familia, pero hace un año que no pagan el alquiler.

En Y ahora Sonsoles conocimos la versión de los supuestos 'inquiokupas' en exclusiva, que señalan que Manu tiene una deuda millonaria y que han recibido varias cartas de Hacienda reclamando los pagos. Sin embargo, se niegan a mostrar los escritos al programa.

Los vecinos de la comunidad de Sanlúcar de Barrameda se posicionan a favor de la familia, corroborando que, como afirman ellos, la casa tiene muchos desperfectos y no pagan porque los propietarios no lo arreglan. La campaña está encabezada por Pepa, la presidenta de la comunidad, que asegura que los inquilinos no dan problemas y son muy respetuosos.

El último en pronunciarse fue el propio Manu Tenorio. A la salida de su concierto en Ubrique, el cantante hizo una corta, pero firme declaración. Manu señaló que no tiene ninguna deuda con Hacienda, pero que sí tiene aplazamientos, según él, "como todo hijo de vecino".

Las versiones se contradicen y los inquilinos se niegan a mostrar las pruebas que probarían su versión. ¿Tiene Manu Tenorio una deuda millonaria? ¿Conseguirá recuperar su piso?