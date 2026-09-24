La mafia de las menores prostituidas en Ceuta: "Son niñas que no llegan a los 16 años"

Ceuta atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Miles de inmigrantes continúan en la ciudad autónoma casi dos meses después de la entrada masiva de 80.000 personas de manera ilegal.

Los que continúan en Ceuta, lo hacen en campamentos improvisados, pisos patera, viviendo de mercadillos que montan en las playas o, en el peor de los casos, de las mafias que se aprovechan de su vulnerabilidad. Las niñas menores de edad son un objetivo claro para las mafias.

Los ceutíes ven cada mañana a niñas salir de los campamentos lo más arregladas posible. Unos coches las recogen y las llevan a los clientes ceutíes, a quienes las ofrecen por apenas 20 euros y un lugar donde dormir. La zona de la cuesta de la hípica y el Trampolín se convierten en el epicentro de esta posible trama.

"Son niñas que no llegan a los 16 años", afirma Isabel, una vecina ceutí, "ellos van con los coches o con las motos y las recogen, a plena luz del día".

En Y ahora Sonsoles hemos investigado esta posible red de tráfico sexual de menores. Te lo contamos todo, en el vídeo de arriba.