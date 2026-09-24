Javier Calvo y Javier Ambrossi, sobre la "historia profundamente española" de La bola negra: "Tiene un mensaje de empatía"

Después de convertirse en todo un fenómeno a su paso por los festivales de Cannes, Toronto y San Sebastián, La bola negra se prepara por fin para su estreno en cines.

La esperada película de Javier Calvo y Javier Ambrossi llega a la taquilla este 25 de septiembre y los directores han visitado el plató de A3 Noticias para hablar con Sandra Golpe.

La presentadora define la cinta como "pura poesía" y les pregunta cómo se sienten ahora que llega la "prueba de fuego" en cines españoles.

"Claro, es que las películas no sirven de nada hasta que no son del público", coincide Calvo. "Las películas están hechas para que las vea la gente. Entonces yo estoy esperando ese momento. Es el que llevo esperando muchísimo tiempo: que por fin la gente pueda disfrutar de la película y que sea de ellos".

Sobre las posibilidades de Oscar tras ser seleccionada para representar a España en los prestigiosos premios, Ambrossi apunta:

"Yo cuando pienso en cosas del futuro intento volver a por qué hice la película. Es una peli con un propósito, con un mensaje muy claro de empatía, de intentar entendernos, y con una reivindicación del colectivo LGTBIQ+, de la diversidad y de la importancia de expresarse a uno mismo.

Entonces, cuando pienso en el futuro, yo vuelvo a por qué la escribí. Y yo lo que quiero es que la gente, cuando se acerque a ver la peli, más allá de premios, más allá de lo que han escuchado, se acerque a ver una historia humanista de personajes, una historia de amor, una historia de aventuras, de guerra, una historia de entender al otro".

Javier Calvo añade que es una historia "que tiene mucho dolor, pero que también es muy vitalista, que te habla de que hay que vivir y que yo creo que, cuando salgan del cine, saldrán un poco cambiados. Y eso es para lo que yo hago las películas: para que, por lo menos, algo dentro cambie".

Glenn Close y Carlos González en La bola negra | Movistar Plus y Suma Content

Sobre las grandes estrellas que participan en el film, como Penélope Cruz o Glenn Close, los cineastas revelan:

"Lo de Penélope es impresionante y está siendo precioso compartir con ella esta aventura. Ha sido precioso hacer la película y luego compartir la promoción con ella y descubrir a la persona impresionante que es y, sobre todo, lo mucho que la quieren en todo el mundo", asegura Ambrossi. "Y Glenn Close, que yo creo que va a sorprender porque habla castellano".

"¡Aprendió a hablar español para esta película!", desvela Calvo.

Por último, un mensaje para el público y las expectativas que ya tiene La bola negra:

"Pues que está hecha para vosotros y vosotras, con todo nuestro corazón, de todo el equipo, de todos los actores. Y espero que llenéis las salas, que nada nos haría más ilusión", pide Javier Calvo, ilusionado.

"Y que se olviden de lo que han escuchado de la peli, que creo que merece la pena sentarse, olvidarse de todo y dejarse llevar por esta historia, que es profundamente española, sobre la cultura española y que homenajea al poeta más grande que jamás ha habido, que es Federico García Lorca, el enorme y único", termina Ambrossi con una gran sonrisa.

La bola negra, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se estrenará en salas de cine españolas el 25 de septiembre de la mano de la distribuidora Elastica.