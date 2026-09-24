Vive una experiencia única con el coche oficial de La Voz

Los visitantes podrán conocer el vehículo de primera mano, descubrir algunas de sus principales funcionalidades y disfrutar de una experiencia interactiva inspirada en el universo de La Voz. Además, podrán participar en el sorteo de dos entradas para asistir como público a la semifinal del programa.

Porque detrás de cada talent de La Voz hay una historia, un reto y la determinación de llegar más lejos. Una visión que comparte BYD, una marca que apuesta por la innovación para transformar la forma en la que nos movemos.

BYD DOLPHIN G DM-i sale a la carretera

Tras su paso por Xanadú, donde permanecerá hasta el 28 de septiembre, el coche oficial de La Voz continuará su recorrido por diferentes centros comerciales:

SEVILLA · LAGOH 30 de septiembre – 6 de octubre

VALENCIA · NUEVO CENTRO 12 – 18 de octubre

MADRID · LA VAGUADA 20 – 26 de octubre

Una gran oportunidad para acercarse al coche oficial de La Voz, descubrirlo de cerca y formar parte de una experiencia única.

La experiencia continúa

Y si no puedes acercarte a alguno de los centros comerciales, también tienes la oportunidad de vivir La Voz desde dentro.

Si has realizado o realizas un pedido de un vehículo nuevo BYD entre el 15 de junio y el 31 de octubre de 2026, podrás participar en el sorteo de dos entradas individuales para asistir como público a la final de La Voz en Madrid.

Porque hay muchas formas de acercarse a La Voz. Y esta puede llevarte directamente al escenario.

Conoce más sobre el BYD DOLPHIN G DM-i.