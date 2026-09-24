LA VOZ SE MUEVE CONTIGO
Vive una experiencia única con el coche oficial de La Voz
BYD lleva el universo de La Voz a diferentes centros comerciales para que puedas conocer de cerca el nuevo BYD DOLPHIN G DM-i, disfrutar de una experiencia interactiva y participar en el sorteo de dos entradas para vivir La Voz desde dentro.
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Los visitantes podrán conocer el vehículo de primera mano, descubrir algunas de sus principales funcionalidades y disfrutar de una experiencia interactiva inspirada en el universo de La Voz. Además, podrán participar en el sorteo de dos entradas para asistir como público a la semifinal del programa.
Porque detrás de cada talent de La Voz hay una historia, un reto y la determinación de llegar más lejos. Una visión que comparte BYD, una marca que apuesta por la innovación para transformar la forma en la que nos movemos.
BYD DOLPHIN G DM-i sale a la carretera
Tras su paso por Xanadú, donde permanecerá hasta el 28 de septiembre, el coche oficial de La Voz continuará su recorrido por diferentes centros comerciales:
- SEVILLA · LAGOH
30 de septiembre – 6 de octubre
- VALENCIA · NUEVO CENTRO
12 – 18 de octubre
- MADRID · LA VAGUADA
20 – 26 de octubre
Una gran oportunidad para acercarse al coche oficial de La Voz, descubrirlo de cerca y formar parte de una experiencia única.
La experiencia continúa
Y si no puedes acercarte a alguno de los centros comerciales, también tienes la oportunidad de vivir La Voz desde dentro.
Si has realizado o realizas un pedido de un vehículo nuevo BYD entre el 15 de junio y el 31 de octubre de 2026, podrás participar en el sorteo de dos entradas individuales para asistir como público a la final de La Voz en Madrid.
Porque hay muchas formas de acercarse a La Voz. Y esta puede llevarte directamente al escenario.
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Conoce más sobre el BYD DOLPHIN G DM-i.
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