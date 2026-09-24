El fluido inglés de la reina Letizia en su discurso en Bruselas

La reina Letizia se ha perdido este miércoles 23 de septiembre una de sus citas más esperadas del año, la inauguración de la temporada en el Teatro Real de Madrid -donde siempre sorprende con sus estilismos sofisticados y con un punto arriesgado, y que en esta ocasión ha presidido en solitario el rey Felipe VI- por un motivo de peso, ya que se ha desplazado a Bruselas (Bélgica) en un viaje exprés para asistir al acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026 que se ha celebrado en la sede de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), bajo el lema Avanzando la Investigación del Cáncer Juntos, reafirmando así su compromiso con la lucha contra la enfermedad, con la que está completamente volcada desde hace años.

El look de la reina Letizia | Gtres

Fiel al estilo working girl que suele elegir en este tipo de compromisos, su Majestad ha conquistado la ciudad europea con un look sencillamente impecable formado por su combo infalible (traje sastre y camisa) apostando por un detalle que ha marcado la diferencia y nos ha conquistado por completo: su blusa, con cascada de volantes circulares en la parte frontal y los puños en un vibrante naranja que ha estrenado para la ocasión y cuyo diseñador o marca se desconoce por el momento, que se ha convertido en la auténtica protagonista de su outfit.

La reina Letizia, en Bruselas | Gtres

Una blusa que ha combinado con un dos piezas en color marfil de la firma Mirto, con americana de corte entallado y cierre de un solo botón, y pantalón recto de tiro alto, que estrenó el pasado 8 de abril en la Cámara de Comercio durante la celebración del 10º aniversario del Programa Talento Joven y Talento Joven Movilidad y, que es perfecto para entretiempo al estar confeccionado en doble crepé 100% lana virgen.

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha vuelto a elegir el que se ha convertido en su calzado favorito, unas Mary Janes con tiras en el empeine y tacón bajo de la marca francesa Sézane que tiene en varios tonos y que este miércoles ha lucido en color caramelo con efecto acharolado, y un bolso pequeño de rafia de estampado geométrico en diferentes tonalidades de marrón.

La reina Letizia, en Bruselas | Gtres

Además, ha vuelto a lucir en su dedo índice su icónico anillo dorado de forma ovalada de Karen Hallam, justo al lado de la pieza de Coreterno que tampoco se quita desde la Pascua Militar en el Palacio Real en enero de 2023.