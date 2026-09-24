Publicidad
EN TIERRA LEJANA
El plan de Sadakat contra Alya se vuelve en su contra: la policía irrumpe en la mansión Albora
La matriarca intenta desacreditar a su nuera utilizando a una enfermera, pero la jugada da un giro inesperado cuando Alya aparece acompañada por varios agentes.
La preocupación domina el desayuno de los Albora por la desaparición de Zerrin cuando Alya llega junto a la policía. Los agentes explican que se ha puesto en peligro la vida de una paciente y señalan directamente a Sadakat.
Sorprendida, la madre de Cihan niega cualquier implicación y asegura que debe tratarse de un malentendido. Sin embargo, acaba teniendo que acompañar a los agentes después de descubrir que ha sido Alya quien ha presentado la denuncia En tierra lejana.