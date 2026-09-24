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Sadakat prepara una trampa para Alya y acaba detenida por su nuera: “La denunciante soy yo”

EN TIERRA LEJANA

El plan de Sadakat contra Alya se vuelve en su contra: la policía irrumpe en la mansión Albora

La matriarca intenta desacreditar a su nuera utilizando a una enfermera, pero la jugada da un giro inesperado cuando Alya aparece acompañada por varios agentes.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La preocupación domina el desayuno de los Albora por la desaparición de Zerrin cuando Alya llega junto a la policía. Los agentes explican que se ha puesto en peligro la vida de una paciente y señalan directamente a Sadakat.

Sorprendida, la madre de Cihan niega cualquier implicación y asegura que debe tratarse de un malentendido. Sin embargo, acaba teniendo que acompañar a los agentes después de descubrir que ha sido Alya quien ha presentado la denuncia En tierra lejana.

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