El plan de Sadakat contra Alya se vuelve en su contra: la policía irrumpe en la mansión Albora

La preocupación domina el desayuno de los Albora por la desaparición de Zerrin cuando Alya llega junto a la policía. Los agentes explican que se ha puesto en peligro la vida de una paciente y señalan directamente a Sadakat.

Sorprendida, la madre de Cihan niega cualquier implicación y asegura que debe tratarse de un malentendido. Sin embargo, acaba teniendo que acompañar a los agentes después de descubrir que ha sido Alya quien ha presentado la denuncia En tierra lejana.