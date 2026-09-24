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Ignacio Cembrero sostiene que la entrada en Ceuta fue una "operación orquestada" por Marruecos

El periodista asegura en La Mesa que el Gobierno ha mantenido una actitud "muy complaciente" con las autoridades marroquíes desde la entrada masiva de mayo de 2021.

Ignacio Cembrero sostiene que la entrada en Ceuta fue una "operación orquestada" por Marruecos

Ignacio Cembrero sostiene que la entrada en Ceuta fue una "operación orquestada" por Marruecos

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Alejandro Hergon
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Ignacio Cembrero ha analizado en La Mesa la entrada masiva de personas en Ceuta y ha defendido que lo ocurrido fue "algo mucho más importante" que un simple fallo en el control de la frontera.

Cembrero acusa al Gobierno de una actitud "muy complaciente" con Marruecos

Cembrero ha asegurado que desde la primera entrada masiva en Ceuta, en mayo de 2021, el Gobierno ha mantenido "una actitud muy complaciente con las autoridades marroquíes" y ha hecho "enormes concesiones".

Como ejemplo, ha mencionado una votación en el Parlamento Europeo relacionada con el premio Sájarov y ha calificado la situación de "muy llamativa".

"Se trata de una operación orquestada"

El periodista ha defendido que lo ocurrido en Ceuta fue "una operación orquestada que se fue de las manos a sus promotores marroquíes". Según ha explicado, la operación habría buscado repetir lo ocurrido en mayo de 2021, aunque en esta ocasión el número de personas que entraron fue aproximadamente ocho veces mayor.

Cembrero ha aportado también testimonios de personas que llegaron a Ceuta: "Todos ellos dicen, no ha sido controlado", mientras que algunos aseguraron que "me indicaron el camino".

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