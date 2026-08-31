¿Cómo distinguir si la comida que compramos es casera realmente? Nutriman nos da las claves para que no nos engañen

La comida casera es una de las grandes claves de la buena alimentación. Sin embargo, muchas veces los supermercados venden este tipo de comida como casera cuando en realidad no lo es.

Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, ha desvelado que lo que a veces se vende como casero tan solo es comida de quinta gama. Mientras la comida de primera gama son productos frescos y la de segunda conservas, la de tercera, productos congelados y la de cuarta, productos con atmósferas protectoras.

La de quinta gama, por su parte, es la de productos preparados. Estos muchas veces se venden con el gancho de ser "caseros", cuando la realidad es que distan mucho de serlo realmente.

Según nos cuenta Nutriman, las claves para distinguir este tipo de platos con otros realmente caseros es que los que no lo son suelen tener precios estándar o usar muchas salsas para camuflar el sabor. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

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