La madre de Noelia, días antes de que su hija reciba la eutanasia: "No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado"

Noelia lleva dos años luchando por conseguir la eutanasia. Tras precipitarse desde un quinto piso y quedar parapléjica, comenzó una lucha en la que se enfrentó a la negativa de sus padres, pero en la que ha conseguido el aval de la justicia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado luz verde a la eutanasia de Noelia, pese a que su padre lleva años luchando para paralizar su muerte. Será este mismo jueves cuando Noelia reciba la eutanasia.

La periodista Bea Osa ha podido hablar con Noelia apenas cuatro días antes de morir. Esta asegura que siempre tuvo clara su decisión, pese a que su familia nunca ha estado de acuerdo.

Su padre se ha mostrado siempre abiertamente en contra de la decisión de Noelia, al igual que su madre, Yolanda, aunque esta finalmente ha decidido apoyarla hasta sus últimos momentos. "No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado", afirma Yolanda.

Noelia se ha mostrado muy dolida con su padre, que confiesa que le llegó a decir que "para él ya estaba muerta". Sin embargo, su madre decidió aceptar su voluntad, a pesar del sufrimiento que esta conlleva. "Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más", señala.

Bea Osa desvela que Yolanda tiene una bolsa preparada para el día que su hija vaya a morir. Una madre dispuesta a acompañar a su hija hasta el día que se vaya.