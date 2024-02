La madre de Dani Alves culpa a la defensa del futbolista de no haber podido abrazarle: "Sentimiento de desprecio"

El juicio de Dani Alves, en prisión provisional tras haber sido denunciado por una presunta agresión sexual supuestamente ocurrida en diciembre de 2022 en Barcelona, ya se ha llevado a cabo.

La víctima, cuya declaración supimos en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles', y Joana Sanz, su mujer, ya han declarado. Esta última, además, ha abandonado España, como ella misma nos contó.

Su familia y entorno lo ha apoyado en todo momento, y después de dos días de juicio ha sido su madre quien ha confesado haberse sentido abandonada por los abogados de su hijo.

Graciele Queiroz, la abogada de la familia, ha asegurado que llegaron a Barcelona para el juicio y que han sido los letrados del futbolista quienes les han impedido acercarse a él. "Para que esta madre pudiera abrazar a su hijo", ha dicho.

Por su parte, María Lucía, madre del futbolista, ha afirmado no tener palabras para expresar el sentimiento de abandono y desprecio. "Me pidieron que no participara en la vista de desagravio de aquí", ha añadido.

Su abogada ha insistido en que estaban siendo retenidos por una puerta y que podían ver a Dani Alves muy tranquilo, pero que todo le parecía muy extraño. "Pedimos que la justicia realmente investigue y entienda lo que está pasando", ha dejado claro.

Carlos Quílez ha explicado que fue el propio Dani Alves quien pidió que su familia no estuviese en la vista y, además, ha pedido que no le visite en la prisión para no verle en esas condiciones.