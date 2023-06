Joana Sanz rompe el silencio en su primera entrevista tras la acusación a Dani Alves: "Aún no he podido ni insultarlo"

Joana Sanz ha roto su silencio desde que, hace seis meses, Dani Alves entrase en prisión por una presunta agresión sexual que cometió en una discoteca de Barcelona. La pareja se ha visto en tres ocasiones en la cárcel, pero hasta ahora ella no había hablado para un medio.

Es la primera vez que la modelo habla acerca de este asunto, y tiene mucho que decir. Nacho Gay nos ha traído un adelanto de la entrevista, en exclusiva.

Una de las preguntas que le han hecho es cómo son las visitas que le ha hecho a Dani Alves en estos meses en la cárcel.

Ha asegurado que lo ve a través de un cristal y hablan a través del teléfono. Además, son cabinas transparentes con más personas al lado que escuchan todo lo que hablan.

Ese es el motivo por el que le resulta violento y no han hablado de las cosas serias que les afectan. "Aún no he podido ni insultarlo", ha dejado claro.

¡No te lo pierdas en el vídeo!