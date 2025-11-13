Lucas lanza un tajante mensaje a Andy: "Que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero"

Andy y Lucas se separan envueltos en polémicas. Después de que Andy confirmara en El Hormiguero la mala relación que hay entre ellos, ha comenzado un fuego de acusaciones cruzadas.

Según Andy, llegaron a tener enfrentamientos muy fuertes y hubo una clara desigualdad económica entre ambos durante toda su carrera. Algo que desató la reacción inmediata de Lucas, que tomará acciones legales y exigirá 150.000 euros a su excompañero por daños y perjuicios.

Lejos de amedrentarse, Andy ha continuado dando entrevistas, en las que ha continuado defendiendo su versión e, incluso, ha dejado entrever que Lucas le amenazó en alguna ocasión. Ante estas palabras, Lucas ha estallado.

Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con Lucas, que asegura que "a Andy se le está yendo de las manos". Aunque no ha querido pronunciarse acerca de las supuestas amenazas, le ha lanzado un mensaje claro a su excompañero a través de Beatriz Cortázar: "Le exijo y pido que me deje en paz y que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero".

Lucas mantiene que ambos ganaban lo mismo como artistas, algo que, después de la polémica, le duele. "Trabajaba mucho más y lo triste es que ganábamos lo mismo como artistas", señala. ¿Hasta dónde llegará