Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Lucas lanza un tajante mensaje a Andy: "Que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero"

Tras la separación del dúo, Andy y Lucas han comenzado un fuego de acusaciones cruzadas. Ante las recientes declaraciones de su excompañero, Lucas ha querido mandar un mensaje a Andy a través de nuestra compañera, Beatriz Cortázar.

Andy y Lucas

Publicidad

Andy y Lucas se separan envueltos en polémicas. Después de que Andy confirmara en El Hormiguero la mala relación que hay entre ellos, ha comenzado un fuego de acusaciones cruzadas.

Según Andy, llegaron a tener enfrentamientos muy fuertes y hubo una clara desigualdad económica entre ambos durante toda su carrera. Algo que desató la reacción inmediata de Lucas, que tomará acciones legales y exigirá 150.000 euros a su excompañero por daños y perjuicios.

Andy y Lucas

Lejos de amedrentarse, Andy ha continuado dando entrevistas, en las que ha continuado defendiendo su versión e, incluso, ha dejado entrever que Lucas le amenazó en alguna ocasión. Ante estas palabras, Lucas ha estallado.

Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con Lucas, que asegura que "a Andy se le está yendo de las manos". Aunque no ha querido pronunciarse acerca de las supuestas amenazas, le ha lanzado un mensaje claro a su excompañero a través de Beatriz Cortázar: "Le exijo y pido que me deje en paz y que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero".

Lucas mantiene que ambos ganaban lo mismo como artistas, algo que, después de la polémica, le duele. "Trabajaba mucho más y lo triste es que ganábamos lo mismo como artistas", señala. ¿Hasta dónde llegará

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Andy y Lucas

Lucas lanza un tajante mensaje a Andy: "Que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero"

Padre Adrián

El padre de Adrián Rodríguez se rompe al hablar de las adicciones de su hijo: "Quiero que se cure, no voy a renunciar a él"

Padre Adrián Rodríguez

El drama del padre de Adrián Rodríguez tras su recaída en las drogas: "Tuve que dejar de verle porque si no, me arrastraba"

Beatriz Cortázar
Polémica

Gabriela Guillén asegura que no se ha formalizado el acuerdo con Bertín Osborne: "Hay un punto en el que no están de acuerdo"

Manutención
Insólito

La manutención de Antonia le llega a otra mujer por error y se lo gasta: "El juzgado se equivocó y ahora ella ya no lo tiene"

Intentan derrumbar la casa con ellos dentro
Denuncia

Intentan derribar su casa con ellos dentro: "Este señor nos la quiere arrebatar porque le da la gana, porque es un pez gordo"

Joaquín estuvo a punto de perder la casa con él dentro y denuncia que quieren demolerla para poder echarle y construir en ese lugar sin licencia.

María
Lo vemos

Indignación ante la nueva tasa de recogida basuras: "El mes que toque pagar el IBI y la basura, me falta dinero de la pensión"

El nuevo impuesto no ha sentado bien en la mayoría de ciudadanos. María, por ejemplo, no entiende que, si desde hace 35 años era gratis, por qué ahora debe pagar 120 euros.

Ángela Banzas y Juan del Val

Juan del Val y Ángela Banzas, en Espejo Público: “Parece que para algunos es un pecado llevar a la gente a las librerías”

Marcos de Quinto, Esperanza Aguirre

¿Se ve Marcos de Quinto en el PP como propone Esperanza Aguirre?

Lázaro Sánchez, sobre Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Lázaro Sánchez habla con Gabriela Guillén, y revela datos de la portada con Bertín Osborne y su hijo: "Claro que la revista nos ha pagado"

Publicidad