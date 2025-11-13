Antena 3 LogoAntena3
El padre de Adrián Rodríguez se rompe al hablar de las adicciones de su hijo: "Quiero que se cure, no voy a renunciar a él"

Adrián Rodríguez ha anunciado su retirada pública para ingresar en un centro de desintoxicación. Hoy, su padre, Antonio, nos cuenta cómo lo ha vivido la familia.

Adrián Rodríguez anunciaba la semana pasada su recaída en las drogas, un mundo en el que llevaba sumido años. El actor que conocimos en Física o Química o Los Serrano confesaba en nuestro programa que estaba en pleno proceso de recuperación, pero ha vuelto a caer.

Su padre, Antonio Rodríguez, ha vivido el drama de sus adicciones desde dentro. Según nos cuenta, el actor ha ingresado hasta en cinco centros, pero durante diez años no ha logrado salir del bucle.

Las constantes recaídas hicieron que la familia de Adrián se viera obligada a alejarse de él. Antonio lleva un año y medio sin verle en persona, algo doloroso pero necesario: "Si no, te arrastra".

La familia espera que esta recaída sea la última y, aunque lleve tiempo sin tener contacto con él, Antonio tiene claro que será el primero en ir a buscarle. "No voy a renunciar a él", sostiene, entre lágrimas, "pero tiene que hacerlo él, necesita estar allí uno o dos años".

Antonio se ha roto hablando de su hijo e imaginando la vida si Adrián saliese de ese infierno: "Es un campeón, siempre le he dicho que me encantaría celebrar que le dieran un Goya con una botella de agua". ¿Logrará Antonio cumplir ese deseo pronto? ¡Dale al play para ver su entrevista en el vídeo pronto!

