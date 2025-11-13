A partir de las 17:00h
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se llena de risas con Susi Caramelo
Desvergonzada y atrevida, Susi Caramelo no le teme a nada. Hoy, nos cuenta sus últimos proyectos y nos presenta su lado más personal. ¡Risas aseguradas!
Susi Caramelo comenzó en la industria de la televisión siendo muy joven. Aunque empezó como azafata de producción, su humor pronto le hizo saltar delante de la pantalla.
Desde entonces, el sentido del humor y la desvergüenza de Susi Caramelo la han convertido en una de las cómicas más reputadas de nuestro país, participando en programas como Tu cara me suena o El Desafío.
Hoy, Susi Caramelo llena de risas el plató de Y ahora Sonsoles y nos cuenta todo sobre Amor a lo bestia, su último proyecto. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
