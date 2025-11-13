Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se llena de risas con Susi Caramelo

Desvergonzada y atrevida, Susi Caramelo no le teme a nada. Hoy, nos cuenta sus últimos proyectos y nos presenta su lado más personal. ¡Risas aseguradas!

Susi Caramelo

Susi Caramelo comenzó en la industria de la televisión siendo muy joven. Aunque empezó como azafata de producción, su humor pronto le hizo saltar delante de la pantalla.

Desde entonces, el sentido del humor y la desvergüenza de Susi Caramelo la han convertido en una de las cómicas más reputadas de nuestro país, participando en programas como Tu cara me suena o El Desafío.

Hoy, Susi Caramelo llena de risas el plató de Y ahora Sonsoles y nos cuenta todo sobre Amor a lo bestia, su último proyecto. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

La quiebra deja a María a las puertas de la Gran Final

¡Me falta una! La quiebra deja a María a las puertas de la Gran Final

¡Un panel perfecto! Marta resuelve en tres tiradas

¡Un panel perfecto! Marta resuelve en tres tiradas

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández
Mejores momentos | 13 de noviembre

La advertencia de Joaquín Padilla a Jorge Fernández: “A mis Marlena ni me las soples”

Cacerías humanas en los Balcanes
'Cacerías Humanas'

100.000 euros por matar niños, embarazadas o abuelos; así ocurrieron los "safaris humanos"

Juan Carlos Monedero.
Juan Carlos Monedero

Las primeras palabras de Juan Carlos Monedero y sus alumnas tras volver a las aulas después de la denuncia por agresión sexual

Espejo Público ha hablado en exclusiva con Juan Carlos Monedero en su regreso a las aulas tras las denuncias por agresión sexual que lo apartaron de la docencia. Nos lo hemos encontrado llegando tarde a clase y le hemos preguntado por el malestar de varias alumnas y por el expediente interno.

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales
Para 4 personas

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

En esta ocasión, Karlos Arguiñano nos enseña a preparar un postre muy sencillo y rápido, ideal para poner el broche de oro a cualquier celebración.

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Pablo López

Avance exclusivo: una talent se queda en blanco en plena actuación de La Voz y así reacciona su coach

El infierno de vivir con tourette.

El infierno de Alicia conviviendo con el síndrome de 'tourette': "Los niños se reían a carcajada limpia, tenía pensamientos suicidas constantes"

