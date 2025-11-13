Antena 3 LogoAntena3
La manutención de Antonia le llega a otra mujer por error y se lo gasta: "El juzgado se equivocó y ahora ella ya no lo tiene"

Un juzgado mandó por error la manutención de su hijo a otra persona, que ya se ha gastado los 5.000 euros. ¿Logrará recuperar su dinero?

Manutención

Un error puede costar muy caro y Antonia lo sabe bien. Un juzgado ordenó a su expareja el ingreso de la manutención de su hijo, pero la funcionaria encargada de enviarlo se equivocó y se lo envió a otra mujer.

La destinataria recibió 5.000 euros y no se dieron cuenta de que la funcionaria había cometido un error hasta finales de año. "Ahora la secretaria judicial se opone a resolver el conflicto, dicen que lo reclame yo directamente a la mujer", advierte Antonia.

El problema reside en que la mujer que recibió el dinero, ya no lo tiene. "Ella también estaba esperando otro pago del juzgado", señala.

Ahora, Antonia espera poder recuperar el dinero para su hijo y poder depurar responsabilidades. ¿Lograrán que el juzgado finalmente se haga cargo del problema?

