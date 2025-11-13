“Se me han saltado las lágrimas”: el momento que Roberto Leal vive con nostalgia en Pasapalabra

Había ganas de descubrir las canciones de La Pista en este programa de Pasapalabra, especialmente por parte de los invitados, después de que ninguno de ellos acertara en la tarde anterior. Esa mala racha ha terminado y Lorena Bernal ha conseguido resarcirse con un pleno. La modelo se ha convertido en una gran ayuda para Manu, tras la sorpresa que dio también con las Palabras Cruzadas.

La invitada del equipo azul ha tenido la suerte de ser más rápida con el pulsador, porque Manu Baqueiro también ha reconocido la canción con el primer fragmento. Se trataba de la sintonía de una serie de televisión, tan mítica para una generación que Roberto Leal se ha emocionado. “Se me han soltado las lágrimas”, ha reconocido el presentador.

A Lorena, antes de acertar, se la ha visto hacer memoria. “La vuelta al mundo de Willy Fog”, ha respondido con relativa seguridad. El plató se ha llenado de nostalgia cuando ha sonado ‘La vuelta al mundo en 80 días’, de Mocedades. Roberto ha recordado que, además de la cabecera, la serie tenía otra canción conocida y ha bromeado: “¿Os acordáis de Tico? Era yo”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!