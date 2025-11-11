Antena 3 LogoAntena3
Lucas, dispuesto a demandar a Andy tras su entrevista: "Quiere pedirle 150.000 euros por daños y perjuicios"

Andy rompía su silencio ayer en El Hormiguero, contando los conflictos internos que tuvo con su antiguo compañero de dúo. Hoy, nuestro compañero Carlos García López habla con el entorno de Lucas, que asegura que tomará acciones legales contra su excompañero.

Andy y Lucas

Andy y Lucas se han visto envueltos en numerosas polémicas durante su gira de despedida. Los rumores de una mala relación entre ambos eran constantes y el distanciamiento cada vez más evidente. Sin embargo, hasta ahora no conocíamos la versión de los integrantes.

Ayer, Andy rompía su silencio en El Hormiguero. Al presentar su carrera en solitario, aseguró sentirse libre y decidió contar todo lo que había ocurrido durante los últimos meses con su compañero. Este confesó que desde hacía meses mantenía una relación estrictamente profesional con Lucas, con quien llegó a tener enfrentamientos muy fuertes y quien durante años estuvo ganando mucho más dinero que él con el grupo.

"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el entorno de Lucas tras la entrevista. Este asegura que el cantante está muy triste y decepcionado. "Se siente injustamente tratado", desvela nuestro compañero Carlos García López, "cree que lo ha hecho para subir en su carrera en solitario".

Según su entorno, Lucas está dispuesto a tomar acciones legales contra Andy, pidiendo 150.000 euros por daños y perjuicios. "No es solo lo que ha dicho públicamente, sino lo que ha ido deslizando", señala Carlos García López. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Andy y Lucas

Lucas, dispuesto a demandar a Andy tras su entrevista: "Quiere pedirle 150.000 euros por daños y perjuicios"

Andy, sin Lucas
Andy sin Lucas

Simoneta Gómez-Acebo
Joaquín Moeckel.

