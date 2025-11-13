Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 13 de noviembre

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada

La concursante gallega se ha plantado con 21 aciertos y un fallo, un listón que no parecía demasiado complicado para Manu.

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada

Alberto Mendo
Publicado:

Adaptarse a las circunstancias es una habilidad fundamental para los concursantes de Pasapalabra. Cuando ocurre un fallo tempranero, como el que Rosa ha tenido, lo más importante es la capacidad de reacción. La coruñesa ha estado impecable, dando la vuelta a un Rosco que parecía favorable a Manu. Otro punto a su favor es que ha sabido manejar el tiempo tras haber comenzado con 21 segundos menos, lastrada principalmente por lo ocurrido en el ¿Dónde Están?.

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada

Manu ha comenzado la prueba fuerza, hasta el punto de marcar un parcial de 13-3. Además, a continuación, es cuando se ha producido el tropiezo de Rosa en la G. La situación no mejoraba para ella con una foto de 18-5 en los marcadores. Sin embargo, ha sido el punto de inflexión en el que todo ha cambiado.

Rosa ha empezado a recortar distancias con constancia y su habitual velocidad, especialmente gracias a dos turnos de seis aciertos cada uno. Aprovechando la indecisión de su rival, incluso le ha adelantado. La coruñesa ha llegado a 21 aciertos y se ha plantado. El desenlace estaba en el tejado de Manu, sin fallos y con 19 aciertos. ¿Una remontada asequible? ¡Dale al play y descúbrelo!

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada

