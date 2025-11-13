“Culpa mía”: Rosa se responsabiliza del pinchazo de su equipo en el ¿Dónde Están?

Si hay una prueba que puede marcar la diferencia de cara a El Rosco, sin duda es el ¿Dónde Están? con sus veinte segundos en juego. En un programa tan igualado como éste en Pasapalabra, el pinchazo de Rosa ha provocado que Manu consiguiera una holgada ventaja. A la coruñesa le habría venido muy bien una victoria de Manu Baqueiro en La Pista, pero ese duelo se lo ha llevado Lorena Bernal con ‘La vuelta al mundo de Willy Fog’. “Se me han saltado las lágrimas”, ha reconocido Roberto Leal sobre la serie.

Este ¿Dónde Están? ha tenido como protagonistas a dos grupos de música españoles: Jarabe de palo, opción elegida por Rosa por petición de Manu, y Ella baila sola. Los números escondían palabras que aparecen en el título de sus canciones.

El panel se la ha complicado al equipo naranja desde el principio. De hecho, apenas han conseguido enlazar dos respuestas hasta el último turno de Rosa. Justo en ese momento, la concursante ha encontrado el hilo pero el tiempo ha terminado a falta de dos números. “Culpa mía”, ha comentado a Manu y a Laura Simón, asumiendo la responsabilidad del pinchazo. ¡Dale al play!