Mejores momentos | 13 de noviembre

“Culpa mía”: Rosa se responsabiliza del pinchazo de su equipo en el ¿Dónde Están?

La concursante se ha quedado rozando el pleno pero, por apenas uno o dos segundos, no ha llegado a tiempo de resolver el panel sobre el grupo Jarabe de palo.

"Culpa mía": Rosa se responsabiliza del pinchazo de su equipo en el ¿Dónde Están?

Alberto Mendo
Publicado:

Si hay una prueba que puede marcar la diferencia de cara a El Rosco, sin duda es el ¿Dónde Están? con sus veinte segundos en juego. En un programa tan igualado como éste en Pasapalabra, el pinchazo de Rosa ha provocado que Manu consiguiera una holgada ventaja. A la coruñesa le habría venido muy bien una victoria de Manu Baqueiro en La Pista, pero ese duelo se lo ha llevado Lorena Bernal con ‘La vuelta al mundo de Willy Fog’. “Se me han saltado las lágrimas”, ha reconocido Roberto Leal sobre la serie.

“Se me han saltado las lágrimas”: el momento que Roberto Leal vive con nostalgia en Pasapalabra

Este ¿Dónde Están? ha tenido como protagonistas a dos grupos de música españoles: Jarabe de palo, opción elegida por Rosa por petición de Manu, y Ella baila sola. Los números escondían palabras que aparecen en el título de sus canciones.

El panel se la ha complicado al equipo naranja desde el principio. De hecho, apenas han conseguido enlazar dos respuestas hasta el último turno de Rosa. Justo en ese momento, la concursante ha encontrado el hilo pero el tiempo ha terminado a falta de dos números. “Culpa mía”, ha comentado a Manu y a Laura Simón, asumiendo la responsabilidad del pinchazo. ¡Dale al play!

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro: "Se lanzó a por él por miedo, no sabía si tenía un arma"

Lucas lanza un tajante mensaje a Andy: "Que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero"

Tras la separación del dúo, Andy y Lucas han comenzado un fuego de acusaciones cruzadas. Ante las recientes declaraciones de su excompañero, Lucas ha querido mandar un mensaje a Andy a través de nuestra compañera, Beatriz Cortázar.

El padre de Adrián Rodríguez se rompe al hablar de las adicciones de su hijo: "Quiero que se cure, no voy a renunciar a él"

Adrián Rodríguez ha anunciado su retirada pública para ingresar en un centro de desintoxicación. Hoy, su padre, Antonio, nos cuenta cómo lo ha vivido la familia.

Padre Adrián Rodríguez

El drama del padre de Adrián Rodríguez tras su recaída en las drogas: "Tuve que dejar de verle porque si no, me arrastraba"

Gabriela Guillén asegura que no se ha formalizado el acuerdo con Bertín Osborne: "Hay un punto en el que no están de acuerdo"

La manutención de Antonia le llega a otra mujer por error y se lo gasta: "El juzgado se equivocó y ahora ella ya no lo tiene"

