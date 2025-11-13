Antena 3 LogoAntena3
Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida

Seyran confiesa que fue amenazada y Ferit no puede perdonarlo. Esta vez, la venganza será imparable.

Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida

La tensión en la mansión Korhan está más alta que nunca. Ferit ya no puede seguir viviendo con la duda que lo atormenta y acorrala a Seyran para que le diga la verdad: “¿Qué es lo que me estás ocultando?”.

Ella, llorando, rompe su silencio y confiesa lo impensable: Ökkeş la ha amenazado y estaba dispuesto a matar a Orhan si no se apartaba de Ferit.

La confesión lo deja destrozado y decide tomar medidas. Reúne a sus hombres y da la orden más dura de su vida: “¡No tengáis piedad de nadie!”. La guerra contra Ökkeş ha comenzado.

Mientras tanto, Kazim hace una advertencia que hiela la sangre: “Debes prepararte. Quien esté destinado a morir, morirá”. Orhan, aterrado, suplica a Halis que no se enfrente a Ökkeş: “Este hombre es muy peligroso… me va a matar. No te puedes meter con él”.

El miedo, la venganza y el amor están en juego. No te pierdas Una nueva vida, este domingo a las 22:00 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: "Sigues siendo igual de egoísta"

Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: “Sigues siendo igual de egoísta”

Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida

Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida

Malú interpretará la nueva cabecera de Sueños de libertad

Malú interpretará la nueva cabecera de Sueños de libertad, líder y la serie más vista de la TV

"He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad
"He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad

El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida
El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

"Quiero jubilarte": Octavio Oramas, a punto de perderlo todo, esta noche en La Encrucijada
“Quiero jubilarte”: Octavio Oramas, a punto de perderlo todo, esta noche en La Encrucijada

Cuando el empresario pensaba que lo tenía todo bajo control, un complot inesperado lo pondrá en una situación límite.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confiesa a Marta que le da pena que ella no haya aceptado el puesto
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confesará a Marta que ella era su candidata para la dirección

“Creo que nos hubiéramos entendido muy bien”, la representante de Brossard había propuesto a Marta como primera opción para dirigir la fábrica.

Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina

Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina

Brossard nombra a Gabriel nuevo director de la fábrica, pero él rechaza: "No soy la persona idónea para el cargo"

Luz le da la noticia a Begoña: los franceses no quieren que siga trabajando en el dispensario

