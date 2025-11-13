Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida

La tensión en la mansión Korhan está más alta que nunca. Ferit ya no puede seguir viviendo con la duda que lo atormenta y acorrala a Seyran para que le diga la verdad: “¿Qué es lo que me estás ocultando?”.

Ella, llorando, rompe su silencio y confiesa lo impensable: Ökkeş la ha amenazado y estaba dispuesto a matar a Orhan si no se apartaba de Ferit.

La confesión lo deja destrozado y decide tomar medidas. Reúne a sus hombres y da la orden más dura de su vida: “¡No tengáis piedad de nadie!”. La guerra contra Ökkeş ha comenzado.

Mientras tanto, Kazim hace una advertencia que hiela la sangre: “Debes prepararte. Quien esté destinado a morir, morirá”. Orhan, aterrado, suplica a Halis que no se enfrente a Ökkeş: “Este hombre es muy peligroso… me va a matar. No te puedes meter con él”.

El miedo, la venganza y el amor están en juego. No te pierdas Una nueva vida, este domingo a las 22:00 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.