Gabriela Guillén asegura que no se ha formalizado el acuerdo con Bertín Osborne: "Hay un punto en el que no están de acuerdo"

Parecía que Bertín Osborne y Gabriela Guillén habían firmado la paz tras llegar a un acuerdo por la manutención de su hijo. Sin embargo, las recientes declaraciones de la empresaria paraguaya sorprenden. Esta aseguraba que Bertín "no le da dinero" y que no hace nada por ver a su hijo.

Beatriz Cortázar ha hablado con Gabriela Guillén, que asegura que el acuerdo no se ha formalizado porque hay un punto en el que no están de acuerdo. "Están de acuerdo en la cantidad mensual, pero hay otra cosa en la que no", advierte, "las cosas no están bien entre ellos".

Gabriela Guillén sostiene que durante este tiempo no ha recibido ninguna manutención, pese a que el entorno de Bertín defiende que todo está en orden. ¿Por qué se desata de nuevo la guerra entre ambos? ¿Ha recibido realmente la empresaria una manutención estos meses?