Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Escándalo

100.000 euros por matar niños, embarazadas o abuelos: "No me sorprende"

La información conocida esta semana sobre la investigación de la Fiscalía de Milán es estremecedora. Entre 1992 y 1995 decenas de italianos habrían pagado grandes sumas de dinero para acudir a la antigua Yugoslavia a matar personas por diversión.

Cacerías humanas en los Balcanes

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Un periodista italiano es quien habría dado con este impactante escándalo: los conocidos como 'safaris humanos'.

En la larga Guerra de los Balcanes, el nivel de crueldad que se alcanzó en varias, tristes, repugnantes y lamentablemente célebres masacres como la de Srebrenica, todavía impacta al ser recordado.

Finalizado el conflicto hace años nadie podía imaginar que la opinión pública fuera a conocer que el sadismo de aquel conflicto se mezclaría con la más sórdida frivolidad y darían como resultado una barbarie que alcanzó cotas aún mayores.

Rubén Amón ponía sobre la mesa "las tarifas de ejecución de civiles" en función de su condición: "Un niño vale más que un soldado y una embarazada, es doble premio. Estamos en unos términos de abyección desconocidos".

"Era algo que todo el mundo sabía que se hacía"

El analista y experto de Inteligencia y Seguridad Nacional, Fernando Cocho, sorprendía con su primera afirmación de que estas cacerías de seres humanos eran un secreto a voces. Además daba por probada, gracias a centenares de testimonios documentados de los Cascos Azules, otra práctica temeraria: "Había gente que pagaba, en este caso no para disparar, sino para asistir a primera línea de fuego".

"Ocurre en todos los conflictos", afirmaba para sorpresa de todos los presentes en plató. Cocho citaba un caso concreto de directivos de una empresa petrolera a los que llevaron a disparar a un un conflicto en África: "Esto ha ocurrido en muchas otras guerras, en el Líbano, en el Congo, en Sudán (...)".

La conclusión de Cocho no dejaba a nadie indiferente, dado que dejaba en el aire una pregunta que igual nadie se había querido responder por miedo a la verdad: "¿Sabíamos que había turismo de guerra y no pensábamos que iban a pasar la frontera? Puedo decirte cinco países de la Unión Europea que tienen campos de entrenamiento para civiles para usar armas de guerra".

Adinerados apasionados de las armas

El periodista corresponsal de Antena 3 en Italia, Manuel Tori, trazaba un perfil de los desalmados integrantes de estas expediciones de la muerte, sorprendido por la impunidad con la que se movían entre fronteras: "Eran personas ricas, adineradas, apasionadas por las armas y la caza, también vinculado en muchos casos a la extrema derecha en Italia (...) Hay italianos, pero también ciudadanos de otras nacionalidades". Se ha filtrado que también hubo españoles.

"No es una guerra, es el terror"

"Que ellos sean psicópatas, lo pondría en duda"

Guillermo Fauce, psicólogo

El psicólogo Guillermo Fauce no vinculaba necesariamente trastornos mentales, como la psicopatía o similares, con quienes cometieron estos actos salvajes, sino que les imputaba una despersonalización instaurada en sus mentes: "No tienen sensación de estar matando personas sino animales".

Una afirmación que es consciente que suena contundente, y lamenta que no se trate de un hecho aislado. Destaca que existe gente que piensa que por tener el poder económico, también dispone del derecho de estas brutalidades, como si de una partida de caza más se tratara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

El infierno de vivir con tourette.

El infierno de Alicia conviviendo con el síndrome de 'tourette': "Los niños se reían a carcajada limpia, tenía pensamientos suicidas constantes"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Cacerías humanas en los Balcanes

100.000 euros por matar niños, embarazadas o abuelos: "No me sorprende"

Juan Carlos Monedero.

Las primeras palabras de Juan Carlos Monedero y sus alumnas tras volver a las aulas después de la denuncia por agresión sexual

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano
Para 4 o 6 personas

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Pablo López
Mañana a las 22:00 horas

Avance exclusivo: una talent se queda en blanco en plena actuación de La Voz y así reacciona su coach

El infierno de vivir con tourette.
ghjghjghj

El infierno de Alicia conviviendo con el síndrome de 'tourette': "Los niños se reían a carcajada limpia, tenía pensamientos suicidas constantes"

A los 3 años Alicia comenzó a tener tics, con 5 le diagnosticaron síndrome de 'tourette' y a partir de ahí comenzó un infierno para ella. Ha estado en 5 colegios y ha sufrido bullying en 3 de ellos. "De niña me señalaban y se reían de mí", recuerda.

Chema Crespo y Paco Marhuenda
Tensión Política

Pedro Sánchez y Miriam Nogueras causan el enfrentamiento entre Paco Marhuenda y Chema Crespo: "¡Es una mentira también!"

El intercambio de intervenciones que se dedicaban el presidente del Gobierno y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha provocado un duro análisis de Paco Marhuenda sobre las afirmaciones de Pedro Sánchez, que no gustaba a Chema Crespo.

García- Castellón en Espejo.

García-Castellón, sobre la declaración del fiscal general: "Jamás imaginé verlo sentado en el banquillo como un ciudadano más"

Laura Sánchez

Laura Sánchez, la modelo que no le teme a la edad: "Lo del pelo es una libertad absoluta, sinónimo de quererme mucho"

Ester Muñoz, del PP.

Ester Muñoz (PP), sobre la declaración del fiscal general: "Quien borra pruebas el día después de ser imputado es porque tiene algo que esconder"

Publicidad