Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Comienzan las tensiones con los nuevos cambios de Brossard y los nuevos productos que se venderán en la tienda.

Gabriel empezará a ejercer como director, se mostrará amable con Tasio. Pero, a solas, Gabriel llama a Monsieur Brossard: todo está saliendo según el plan, en breve podrán arrebatarles el resto de las acciones.

Además, Gabriel visitará a Remedios en prisión y le amenazará: pedirá a su hija que se marche a París donde Andrés no pueda encontrarla, si no sigue sus indicaciones no tendrá piedad con ninguna de las dos.

Damián agradecerá a Gabriel que asuma la dirección, Andrés no lo verá bien, como tampoco que haya renunciado a la demanda a Brossard pues hubieran ganado el juicio.

Digna se mostrará disgustada con Begoña. No conoce bien a Gabriel y espera que no se haya equivocado con ese hombre.

Beltrán, el exnovio de Cristina, aparecerá por la tienda y hablará con Cristina. ¿Querrá volver con ella?

