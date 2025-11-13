Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

El nuevo director toma medidas para asegurarse de que no surjan amenazas desde el pasado.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Comienzan las tensiones con los nuevos cambios de Brossard y los nuevos productos que se venderán en la tienda.

Gabriel empezará a ejercer como director, se mostrará amable con Tasio. Pero, a solas, Gabriel llama a Monsieur Brossard: todo está saliendo según el plan, en breve podrán arrebatarles el resto de las acciones.

Además, Gabriel visitará a Remedios en prisión y le amenazará: pedirá a su hija que se marche a París donde Andrés no pueda encontrarla, si no sigue sus indicaciones no tendrá piedad con ninguna de las dos.

Damián agradecerá a Gabriel que asuma la dirección, Andrés no lo verá bien, como tampoco que haya renunciado a la demanda a Brossard pues hubieran ganado el juicio.

Digna se mostrará disgustada con Begoña. No conoce bien a Gabriel y espera que no se haya equivocado con ese hombre.

Beltrán, el exnovio de Cristina, aparecerá por la tienda y hablará con Cristina. ¿Querrá volver con ella?

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”
Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!
Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: “Sigues siendo igual de egoísta”
La matriarca está muy enfadada y se presenta en casa de los De la Reina después de saber que Gabriel y Begoña van a adoptar a la pequeña de la familia.

