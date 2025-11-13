Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro: "Se lanzó a por él por miedo, no sabía si tenía un arma"

Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, presenta hoy su libro Matar a Rubiales en Madrid, donde da su versión del polémico beso con Jenni Hermoso.

Durante el inicio del evento, un espontáneo le ha lanzado tres huevos y Rubiales se ha lanzado directo hacia el agresor. Dispuesto a encararse, los asistentes han tenido que separarles porque no había agentes de seguridad.

"Había una mujer y dos hombre juntos que estaban increpándole, pero parece que el autor material es un hombre", asegura Carlos Quílez. Según nos cuenta, este hombre ya ha sido detenido.

Nuestra colaboradora Isabel Rábago, que se ha puesto en contacto con el entorno de Rubiales, asegura que el expresidente se lanzó hacia el agresor en un primer momento por desconocimiento. "No sabía si tenía un arma, actuó por miedo y porque había una mujer embarazada", señala.

Luis Rubiales ha anunciado que tomará medidas legales contra la organización del evento por la falta de seguridad y contra el detenido.