Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de noviembre

El hilarante lapsus de José Mercé en La Pista: “Y lo bien que nos lo pasamos”

El cantaor ha malentendido la forma en la que Roberto Leal daba el título y su respuesta ha provocado las risas en el plató.

El hilarante lapsus de José Mercé en La Pista: “Y lo bien que nos lo pasamos”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Peor suerte que la de José Mercé en La Pista es imposible. Al cantaor ha vuelto a tocarle una canción en inglés en su duelo contra Laura Simón. Además, ha sido justo después de que con los concursantes sonara ‘Por el amor de una mujer’, que él conocía perfectamente. Quizá también habría reconocido la serie con la que Lorena Bernal ha hecho pleno: ‘La vuelta al mundo de Willy Fog’. “Se me han saltado las lágrimas”, ha reconocido Roberto Leal por este recuerdo lleno de nostalgia.

“Se me han saltado las lágrimas”: el momento que Roberto Leal vive con nostalgia en Pasapalabra

José y Laura han viajado para su duelo musical al año 1980. Los dos se han quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento. Mucho más expresivo ha sido el cantaor al descubrir un verso de la letra y ver que era en inglés: “Bendito sea Dios”. No obstante, con un poco más de música, ha recuperado ciertas esperanzas de acertar: le sonaba la voz de la cantante.

Nada ha evitado que llegara el momento en el que Roberto da el título, en este caso una palabra con las sílabas desordenadas. José no ha entendido bien lo que tenía que hacer y, además de que no tenía el turno, ha sorprendido con una respuesta que ha provocado las risas del presentador y de todo el plató. Él mismo se ha tomado el lapsus con humor al comentar: “Y lo bien que nos lo pasamos”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El hilarante lapsus de José Mercé en La Pista: “Y lo bien que nos lo pasamos”

El hilarante lapsus de José Mercé en La Pista: “Y lo bien que nos lo pasamos”

“Se me han saltado las lágrimas”: el momento que Roberto Leal vive con nostalgia en Pasapalabra

“Se me han saltado las lágrimas”: el momento que Roberto Leal vive con nostalgia en Pasapalabra

Luis Rubiales

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro: "Se lanzó a por él por miedo, no sabía si tenía un arma"

Andy y Lucas
Exclusiva

Lucas lanza un tajante mensaje a Andy: "Que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero"

Padre Adrián
Emotivo

El padre de Adrián Rodríguez se rompe al hablar de las adicciones de su hijo: "Quiero que se cure, no voy a renunciar a él"

Padre Adrián Rodríguez
Entrevista

El drama del padre de Adrián Rodríguez tras su recaída en las drogas: "Tuve que dejar de verle porque si no, me arrastraba"

El actor Adrián Rodríguez anunciaba hace unos días su retirada pública a causa de una recaída en sus adicciones. Hoy, su padre nos cuenta cómo han vivido todo el proceso, desde dentro.

Beatriz Cortázar
Polémica

Gabriela Guillén asegura que no se ha formalizado el acuerdo con Bertín Osborne: "Hay un punto en el que no están de acuerdo"

Beatriz Cortázar ha podido hablar con Gabriela Guillén sobre la manutención de su hijo. Pese a que parecía que ambos habían llegado a un acuerdo, ella asegura que no es así.

Manutención

La manutención de Antonia le llega a otra mujer por error y se lo gasta: "El juzgado se equivocó y ahora ella ya no lo tiene"

Intentan derrumbar la casa con ellos dentro

Intentan derribar su casa con ellos dentro: "Este señor nos la quiere arrebatar porque le da la gana, porque es un pez gordo"

María

Indignación ante la nueva tasa de recogida basuras: "El mes que toque pagar el IBI y la basura, me falta dinero de la pensión"

Publicidad