El hilarante lapsus de José Mercé en La Pista: “Y lo bien que nos lo pasamos”

Peor suerte que la de José Mercé en La Pista es imposible. Al cantaor ha vuelto a tocarle una canción en inglés en su duelo contra Laura Simón. Además, ha sido justo después de que con los concursantes sonara ‘Por el amor de una mujer’, que él conocía perfectamente. Quizá también habría reconocido la serie con la que Lorena Bernal ha hecho pleno: ‘La vuelta al mundo de Willy Fog’. “Se me han saltado las lágrimas”, ha reconocido Roberto Leal por este recuerdo lleno de nostalgia.

José y Laura han viajado para su duelo musical al año 1980. Los dos se han quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento. Mucho más expresivo ha sido el cantaor al descubrir un verso de la letra y ver que era en inglés: “Bendito sea Dios”. No obstante, con un poco más de música, ha recuperado ciertas esperanzas de acertar: le sonaba la voz de la cantante.

Nada ha evitado que llegara el momento en el que Roberto da el título, en este caso una palabra con las sílabas desordenadas. José no ha entendido bien lo que tenía que hacer y, además de que no tenía el turno, ha sorprendido con una respuesta que ha provocado las risas del presentador y de todo el plató. Él mismo se ha tomado el lapsus con humor al comentar: “Y lo bien que nos lo pasamos”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!