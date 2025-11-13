Antena 3 LogoAntena3
El drama del padre de Adrián Rodríguez tras su recaída en las drogas: "Tuve que dejar de verle porque si no, me arrastraba"

El actor Adrián Rodríguez anunciaba hace unos días su retirada pública a causa de una recaída en sus adicciones. Hoy, su padre nos cuenta cómo han vivido todo el proceso, desde dentro.

Padre Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez, el actor que vimos crecer en Física o Química o Los Serrano, se sinceraba hace unos meses en nuestro programa sobre las adicciones y su proceso de recuperación. Sin embargo, la semana pasada anunciaba en redes sociales su recaída y su retirada pública para intentar desintoxicarse.

Adrián Rodríguez

Su familia ha vivido de cerca todo el proceso de su adicción y hoy lamenta su vuelta a los infiernos. Su padre, Antonio Rodríguez, ha visitado nuestro plató para hablarnos de cómo ha sido acompañar a Adrián Rodríguez en esta dura etapa y cómo se encuentra en estos momentos.

"No es la primera recaída que tiene, han sido muchas", nos cuenta, "muchas veces te culpabilizas y piensas que algo has hecho mal, pero no ha tenido un ambiente perjudicial, entonces no lo asimilas".

Según nos cuenta Antonio, su hijo lleva diez años metido en el oscuro mundo de las drogas y tan solo ha estado unos meses limpio. Aunque ha ingresado cinco veces en centros de desintoxicación, nunca llegó a curarse del todo.

"A su madre y a mí nos utilizaba mucho, a cada uno nos contaba una cosa y su madre le protegía mucho", confiesa. Antonio llegó a tener que mentir muchas veces cuando le preguntaban por él y, en pleno apogeo, estaba ingresado en un centro de desintoxicación.

Tras muchas recaídas, Antonio se vio obligado a alejarse de su hijo. "Es dolorosísimo, pero tienes que hacerlo, porque si no, te arrastra", señala, "yo llevo un año y medio sin verle en persona".

Hoy, su padre tiene claro que, más allá del daño personal que las adicciones causan en las familias, también crea un poso de problemas económicos que arrastra a todos: "Yo tengo mi nómina embargada porque le avalé, en una semana tengo que llamar al centro para decir que no puedo pagar y no sé qué va a pasar".

Las adicciones han destrozado la vida de Adrián y su familia, que han vivido la batalla de las drogas en un doloroso silencio. ¿Será este el punto de inflexión definitivo en la vida de Adrián Rodríguez?

