La emoción marca la última batalla del equipo Mika en La Voz: “Solo tengo un espacio”

El equipo de Mika cerró su paso por la Gran Batalla de La Voz con una de las actuaciones más delicadas y emocionantes de la noche.

Catalina, Marta, Sophia y Pedro fueron los últimos en subirse al escenario para interpretar ‘Pure Imagination’ de Glee, una canción llena de sensibilidad, armonías y matices que emocionó a todo el plató.

Desde el primer momento, la actuación fue pura magia. Las voces se entrelazaron con suavidad, creando una atmósfera de ensueño que dejó a los coaches y asesores en silencio.

“Es terrible”, admitió Mika, con una sonrisa nerviosa, al darse cuenta de lo difícil que sería elegir. “Solo tengo un espacio y me gustaría tener más”, confesó, reflejando la conexión y el cariño que tiene hacia su equipo.

El coach internacional anunció su decisión: Pedro será quien avance a Los Asaltos, convirtiéndose en el último miembro del equipo Mika en conseguir su plaza para la siguiente fase.