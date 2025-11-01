Actuación | La Gran Batalla
La emoción marca la última batalla del equipo Mika en La Voz: “Solo tengo un espacio”
Catalina, Marta, Sophia y Pedro fueron los últimos en luchar en la Gran Batalla de La Voz con una canción muy especial.
El equipo de Mika cerró su paso por la Gran Batalla de La Voz con una de las actuaciones más delicadas y emocionantes de la noche.
Catalina, Marta, Sophia y Pedro fueron los últimos en subirse al escenario para interpretar ‘Pure Imagination’ de Glee, una canción llena de sensibilidad, armonías y matices que emocionó a todo el plató.
Desde el primer momento, la actuación fue pura magia. Las voces se entrelazaron con suavidad, creando una atmósfera de ensueño que dejó a los coaches y asesores en silencio.
“Es terrible”, admitió Mika, con una sonrisa nerviosa, al darse cuenta de lo difícil que sería elegir. “Solo tengo un espacio y me gustaría tener más”, confesó, reflejando la conexión y el cariño que tiene hacia su equipo.
El coach internacional anunció su decisión: Pedro será quien avance a Los Asaltos, convirtiéndose en el último miembro del equipo Mika en conseguir su plaza para la siguiente fase.
