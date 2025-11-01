Antena 3 LogoAntena3
La emoción marca la última batalla del equipo Mika en La Voz: “Solo tengo un espacio”

Catalina, Marta, Sophia y Pedro fueron los últimos en luchar en la Gran Batalla de La Voz con una canción muy especial.

La emoción marca la última batalla del equipo Mika en La Voz: "Solo tengo un espacio"

Celia Gil
El equipo de Mika cerró su paso por la Gran Batalla de La Voz con una de las actuaciones más delicadas y emocionantes de la noche.

Catalina, Marta, Sophia y Pedro fueron los últimos en subirse al escenario para interpretar ‘Pure Imagination’ de Glee, una canción llena de sensibilidad, armonías y matices que emocionó a todo el plató.

Desde el primer momento, la actuación fue pura magia. Las voces se entrelazaron con suavidad, creando una atmósfera de ensueño que dejó a los coaches y asesores en silencio.

“Es terrible”, admitió Mika, con una sonrisa nerviosa, al darse cuenta de lo difícil que sería elegir. “Solo tengo un espacio y me gustaría tener más”, confesó, reflejando la conexión y el cariño que tiene hacia su equipo.

El coach internacional anunció su decisión: Pedro será quien avance a Los Asaltos, convirtiéndose en el último miembro del equipo Mika en conseguir su plaza para la siguiente fase.

